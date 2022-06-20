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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Тіп тупо в моїх берцях": бойовий медик ЗСУ полонив 8 окупантів, які крали одяг в українських військових

"Тіп тупо в моїх берцях": бойовий медик ЗСУ полонив 8 окупантів, які крали одяг в українських військових

20 червня, 2022 понедiлок
16:08
війна з Росією полонені росіяни, російські окупанти, військовополонені

Офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко повідомив про взяття у полон вісьмох російських окупантів одним бойовим медиком ЗСУ

Про це Кочевенко написав у Twitter.

За словами Кочевенка, медик захопив окупантів, коли вони намагалися вкрасти форму українських військових.

"Привезли хлопцям новий однострій. Не було коли розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціям. Потім медик вирішив повернутися, щось собі підібрати, а там вже орки риются в нашій формі... Результат - бойовий медик взяв в полон вісім росіян. Такі в нас медики. Вірте в ЗСУ", - написав Кочевенко.

Офіцер додав у дописі відео з полоненими, один із яких поцупив взуття командира.

"Тіп тупо в моїх берцях. Диви, оце тєло х**рить зараз у моїх берцях. Я х*єю!" - поділився враженнями військовий, який знімав відео.

"Ха-ха, командирьскі берці забрав!" - прокоментував інший український військовий.

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