"Тіп тупо в моїх берцях": бойовий медик ЗСУ полонив 8 окупантів, які крали одяг в українських військових

Про це Кочевенко написав у Twitter.

За словами Кочевенка, медик захопив окупантів, коли вони намагалися вкрасти форму українських військових.

"Привезли хлопцям новий однострій. Не було коли розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціям. Потім медик вирішив повернутися, щось собі підібрати, а там вже орки риются в нашій формі... Результат - бойовий медик взяв в полон вісім росіян. Такі в нас медики. Вірте в ЗСУ", - написав Кочевенко.

Офіцер додав у дописі відео з полоненими, один із яких поцупив взуття командира.

"Тіп тупо в моїх берцях. Диви, оце тєло х**рить зараз у моїх берцях. Я х*єю!" - поділився враженнями військовий, який знімав відео.

"Ха-ха, командирьскі берці забрав!" - прокоментував інший український військовий.

Раніше військові 95-ї Окремої десантно-штурмової бригади захопили у полон російського снайпера, який виявився уродженцем Житомира.

Міністр юстиції України Денис Малюська назвав витрати на утримання одного полоненого окупанта, наголосивши, що Україна виконує вимоги Женевської конвенції щодо військовополонених.

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