Українські захисники полонили ворожого снайпера. Він родом з Житомира

Про це повідомили в ЗСУ.

Коли почали вивчати інформацію про затриманого, з'ясувалося, що той народився у Житомирській області. Зраднику лише 20 років, і тепер всі його надії на щасливе життя зруйновані. Йому доведеться провести за ґратами дуже багато часу, де в нього буде багато можливостей пошкодувати про своє рішення.

6 червня українські воїни на Східному напрямку знищили 48 окупантів, 2 міномети.

За повідомленням Міноборони 6 червня, У Сєвєродонецьку артилерія ворога подекуди переважає українську в 10 разів, але ЗСУ витісняють окупантів.

Військовий експерт Сергій Згурець назвав події в Сєвєродонецьку активним знищенням російської піхоти.

Станом на ранок 6 червня російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb