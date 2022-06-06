Українські захисники полонили ворожого снайпера. Він родом з Житомира
Відважним героям 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ вдалося взяти у полон російського снайпера
Про це повідомили в ЗСУ.
Коли почали вивчати інформацію про затриманого, з'ясувалося, що той народився у Житомирській області. Зраднику лише 20 років, і тепер всі його надії на щасливе життя зруйновані. Йому доведеться провести за ґратами дуже багато часу, де в нього буде багато можливостей пошкодувати про своє рішення.
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- Станом на ранок 6 червня російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.
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