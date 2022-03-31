"Тиранія повинна програти, а щоб це сталося, свобода має отримати необхідну зброю для перемоги", - Зеленський попросив Нідерланди допомогти з озброєнням для України

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні до народу та політиків Королівства Нідерландів.



"Тиранія завжди повинна програвати, а щоб це сталося, свобода має отримати усю необхідну зброю для перемоги, для захисту. Ту зброю, яка є на континенті, яка є у вас", - каже Зеленський.



Зокрема президент подякував уряду Нідерландів за уже надану збройну допомогу та пояснив, що через інтенсивність війни та високу активність російських військ на українських територіях, Україні необхідна додаткова підтримка. Зокрема для захисту неба та деблокації оточених російськими військами міст, в яких Росія влаштовує штучний голод та вбиває мирне населення.



"Нам потрібна така зброя, яка дозволить вигнати окупантів із нашої землі. Літаки, танки, протиповітряні NASAMS (норвезька вдосконалена ракетна система земля-повітря, - ред.) і протитанкові "Спайк" (протитанковий ракетний комплекс, - ред.), снаряди, ракети тощо. Ви маєте цей перелік. І я сподіваюсь, знайдете можливість допомогти нам, як зможете", - додав Зеленський.



Нагадаємо, що у своєму зверненні Зеленський закликав Нідерланди посилити санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Росія хоче нести агресію далі в Європу, якщо її не зупинити негайно. І нагадав парламенту Нідерландів про бомбардування Роттердама під час Другої світової.