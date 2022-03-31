Закрийте ваші порти для російських суден, припиніть торгівлю з Росією і готуйтеся до відмови від російських енергоресурсів, - Зеленський закликав Нідерланди посилити санкції проти Росії

Про це український президент заявив у зверненні до парламенту Нідерландів.



"Щоб утвердити справедливість, потрібно ще посилити санкції. Разом з іншими країнами вам потрібно зробити все, щоб у Росії не було ресурсів продовжувати цю війну – війну в Європі. Щоб не було політичної можливості приховувати злочинців. Закрийте ваші порти для російських суден разом з усіма іншими країнами Євросоюзу. Припиніть будь яку торгівлю з цією державою, яка забула усі уроки Другої світової війни. Готуйтесь швидше відмовитись від російських енергоресурсів, щоб мільярди євро не йшли на виробництво зброї і оплату масових вбивств в Україні", – зазначив Зеленський.



Він подякував Нідерландам за безпрецедентний рівень прідтримки, але водночас наголосив: "Російські війська настільки активні, що нам потрібно більше".



Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Росія хоче нести агресію далі в Європу, якщо її не зупинити негайно. І нагадав парламенту Нідерландів про бомбардування Роттердама під час Другої світової.

31 березня Зеленський також виступив перед парламентом Австралії та наголосив, що зараз вирішується доля глобальної безпеки.