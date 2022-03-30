Ткаченко закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації
Міністерство культури та інформаційної політики України закликає ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з Казані до Львову та виключити РФ з лав організації
Про це заявив міністр Олександр Ткаченко, передає Радіо Свобода.
"Країна, що розпочала війну та використовує свою культуру як інструмент пропаганди – не може бути членом ЮНЕСКО та впливати на рішення організації. Адже її дії свідчать, що вона не тільки не розділяє статутних цілей ЮНЕСКО, а й повністю їм протилежить. російські культурні діячі сьогодні стають рупорами нищівної кремлівської пропаганди і використовують в своїй риториці мову ненависті", – Олександр Ткаченко.
У відомстві кажуть, що відомо про інші руйнування та знищення культурних та історичних пам’яток в Україні.
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