Ткаченко закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації

Про це заявив міністр Олександр Ткаченко, передає Радіо Свобода.

"Країна, що розпочала війну та використовує свою культуру як інструмент пропаганди – не може бути членом ЮНЕСКО та впливати на рішення організації. Адже її дії свідчать, що вона не тільки не розділяє статутних цілей ЮНЕСКО, а й повністю їм протилежить. російські культурні діячі сьогодні стають рупорами нищівної кремлівської пропаганди і використовують в своїй риториці мову ненависті", – Олександр Ткаченко.

У відомстві кажуть, що відомо про інші руйнування та знищення культурних та історичних пам’яток в Україні.