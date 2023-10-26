"Точно не наслідки падіння уламків": військовий експерт Селезньов про атаку на Хмельниччину
Військовий експерт, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, що наслідки удару по Хмельниччині спричинені не уламками дронів
Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо".
"Очевидно, не наслідки падіння уламків дронів спричинили такі масштабні за обсягами наслідки. Відбулося щось інше, сподіваюся що ми дізнаємось що саме", - повідомив експерт.
Бачимо, що сталося минулої ночі на Хмельниччині. Але українці мають право знати правду про цю атаку, зазначив Селезньов.
"Внаслідок дронових атак ворожої армії сталося руйнування соціальних, освітніх, культурних об'єктів і звичайних будинків українських мешканців. Цілком ймовірно, що дрони могли отримати якісь пошкодження і падати на території тамтешньої громади, але бойова частина тих дронів була пошкоджена і відповідно її детонація відбувалися вже на землі. Такий варіант також не можна виключати", - резюмував Селезньов.
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В ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. На Хмельниччині лунали вибухи, у Шепетівському районі внаслідок збиття дрони впали на об'єкт критичної інфраструктури.
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Терористи застосували 11 ударних "шахедів". ППО знищила усі дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків, на жаль, є поранені серед цивільного населення. У містах Славута та Нетішин Хмельницької області пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 пожежно-рятувальні частини, будівля відділу поліції та інша цивільна інфраструктура.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що мішенню для російських дронів під час нічної атаки 25 жовтня, найімовірніше, була Хмельницька АЕС.
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26 жовтня МАГАТЕ відреагувало на падіння дронів РФ біля ХАЕС.
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