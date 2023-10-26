"Точно не наслідки падіння уламків": військовий експерт Селезньов про атаку на Хмельниччину

Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, не наслідки падіння уламків дронів спричинили такі масштабні за обсягами наслідки. Відбулося щось інше, сподіваюся що ми дізнаємось що саме", - повідомив експерт.

Бачимо, що сталося минулої ночі на Хмельниччині. Але українці мають право знати правду про цю атаку, зазначив Селезньов.

"Внаслідок дронових атак ворожої армії сталося руйнування соціальних, освітніх, культурних об'єктів і звичайних будинків українських мешканців. Цілком ймовірно, що дрони могли отримати якісь пошкодження і падати на території тамтешньої громади, але бойова частина тих дронів була пошкоджена і відповідно її детонація відбувалися вже на землі. Такий варіант також не можна виключати", - резюмував Селезньов.