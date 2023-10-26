Наступного разу може не пощастити: МАГАТЕ відреагувало на падіння дронів РФ біля ХАЕС
МАГАТЕ оцінює розмір шкоди, завданої внаслідок падіння неподалік майданчика Хмельницької атомної станції двох збитих 25 жовтня російських безпілотників
Про це йдеться на сайті Міжнародне агентство з атомної енергії.
Експерти МАГАТЕ, присутні на АЕС, повідомили, що вранці пролунали два гучні вибухи, зазначено в повідомленні.
"Цей інцидент ще раз підкреслює надзвичайно нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні, яка існуватиме, поки триває ця трагічна війна. Той факт, що численні вікна на місці були зруйновані, показує, наскільки це було близько. Наступного разу нам може не так пощастити. Удару по атомній електростанції слід уникати за будь-яку ціну", — зазначив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.
З його слів, вибухи не вплинули на роботу ХАЕС або її підключення до національної мережі. Проте ударна хвиля пошкодила вікна кількох будівель на майданчику, зокрема, проходу до корпусу реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об'єктів.
В МАГАТЕ додали, що про події на станції їх також інформувала Державна інспекція ядерного регулювання України через Єдину систему обміну інформацією про інциденти та надзвичайні ситуації.
- В ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. На Хмельниччині лунали вибухи, у Шепетівському районі внаслідок збиття дрони впали на об'єкт критичної інфраструктури.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що мішенню для російських дронів під час нічної атаки 25 жовтня, найімовірніше, була Хмельницька АЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе