Наступного разу може не пощастити: МАГАТЕ відреагувало на падіння дронів РФ біля ХАЕС

Про це йдеться на сайті Міжнародне агентство з атомної енергії.

Експерти МАГАТЕ, присутні на АЕС, повідомили, що вранці пролунали два гучні вибухи, зазначено в повідомленні.

"Цей інцидент ще раз підкреслює надзвичайно нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні, яка існуватиме, поки триває ця трагічна війна. Той факт, що численні вікна на місці були зруйновані, показує, наскільки це було близько. Наступного разу нам може не так пощастити. Удару по атомній електростанції слід уникати за будь-яку ціну", — зазначив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

З його слів, вибухи не вплинули на роботу ХАЕС або її підключення до національної мережі. Проте ударна хвиля пошкодила вікна кількох будівель на майданчику, зокрема, проходу до корпусу реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об'єктів.

В МАГАТЕ додали, що про події на станції їх також інформувала Державна інспекція ядерного регулювання України через Єдину систему обміну інформацією про інциденти та надзвичайні ситуації.