Того, хто не захоче зближення із Росією та Білоруссю, завтра може й не існувати, – Лукашенко

Про це він заявив на Форумі регіонів Білорусії та Росії, передає БелТА.

"Сьогодні країни пострадянського простору повинні бути щиро зацікавлені в зближенні з союзною державою Росії та Білорусі. Якщо звісно вони хочуть зберегти свої суверенітет і незалежність", – заявив Лукашенко.

Він вважає, що колишнім республікам СРСР потрібно протистояти глобальним викликам.

"Ті, хто досі сумнівається, повинні розуміти, що того, хто відмовиться від якнайшвидшого єднання, згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських відносин, завтра може й не бути", – зазначив самопроголошений керманич Білорусі.

Нагадаємо, 30 червня Лукашенко запевняв, що наразі в Білорусі немає складів з ядерною зброєю.

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