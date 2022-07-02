Того, хто не захоче зближення із Росією та Білоруссю, завтра може й не існувати, – Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує втратою суверенітету тим колишнім республікам СРСР, які не приєднаються до союзу Росії та Білорусі
Про це він заявив на Форумі регіонів Білорусії та Росії, передає БелТА.
"Сьогодні країни пострадянського простору повинні бути щиро зацікавлені в зближенні з союзною державою Росії та Білорусі. Якщо звісно вони хочуть зберегти свої суверенітет і незалежність", – заявив Лукашенко.
Він вважає, що колишнім республікам СРСР потрібно протистояти глобальним викликам.
"Ті, хто досі сумнівається, повинні розуміти, що того, хто відмовиться від якнайшвидшого єднання, згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських відносин, завтра може й не бути", – зазначив самопроголошений керманич Білорусі.
- Нагадаємо, 30 червня Лукашенко запевняв, що наразі в Білорусі немає складів з ядерною зброєю.
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