Лукашенко переконує, що у Білорусі немає складів з ядерною зброєю
Самопроголошений президент Білорусі запевнив, що наразі в країні немає складів з ядерною зброєю
Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
"Склади ядерних боєприпасів — у Росії, у нас їх немає. І, як Путін правильно сказав, у шести точках, шести країнах знаходяться їхні ядерні боєголовки", - сказав Лукашенко.
За його словами, Білорусь та Росія ще не відповіли дзеркально на тренування західної авіації щодо застосування ядерної зброї, зроблено у цьому плані "лише півкроку".
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