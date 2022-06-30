Лукашенко переконує, що у Білорусі немає складів з ядерною зброєю

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

"Склади ядерних боєприпасів — у Росії, у нас їх немає. І, як Путін правильно сказав, у шести точках, шести країнах знаходяться їхні ядерні боєголовки", - сказав Лукашенко.

За його словами, Білорусь та Росія ще не відповіли дзеркально на тренування західної авіації щодо застосування ядерної зброї, зроблено у цьому плані "лише півкроку".

25 червня Путін пообіцяв Лукашенку нові "іскандери" та модернізацію літаків Су-25.

У ніч з 24 на 25 червня 2022 року РФ відновила застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" для ударів по Україні з Білорусі

19 травня Лукашенко заявив, що Білорусь "купила" у Росії Іскандери та С-400.

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