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Росія відновила удари "іскандерами" по Україні з території Білорусі

25 червня, 2022 субота
18:12
війна з Росією Ракетний комплекс "Іскандер"

У ніч з 24 на 25 червня 2022 року РФ відновила застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" для ударів по Україні з Білорусі

Про це йдеться у висновку Повітряних сил ЗСУ.

"Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування. Уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3. А також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" з цієї країни", - зазначають українські військові.

При цьому російські крилаті ракети "Калібр" морського базування в основному було направлено по цілях на Заході України.

Окремо Повітряні сили зупиняються на тому, якими саме ракетами росіяни вели обстріл.

"На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів - "Іскандер" та "Точка-У". На південному напрямку окупанти застосували ракети "Онікс" оперативно-тактично комплексу "Бастіон", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується на ТГ-каналі Повітряних сил ЗСУ, ураження згаданих російських ракет "є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО".

"Адже швидкість ракет "Онікс" та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК "Іскандер" летять по балістичній траєкторії", - пояснюють захисники України.

Разом з тим "частина ракет окупантів була збита засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України", підсумовують у Повітряних силах.

Довідка

За даними радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, цього разу протягом ночі по Україні загалом було випущено 48 крилатих ракет.

Основна їхня кількість летіла на Житомирщину. 10 ракет будо збито ППО. Разом з тим одну людину поранено.

На Київщині було чутно 8 вибухів. Усі ракети були збиті.

На Хмельниччині збили 2 ракети.

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Також відбувся обстріл Десни в Чернігівській області. Прилетіло близько 20 ракет. Є руйнування інфраструктури.

У Львівській області, знову обстріляли Яворівський район. 2 ракети збила ППО, 4 ракети прилетіли.

Переважна більшість пускалася росіянами з Білорусі - як із наземних установок, так і з літаків, що навмисно зайшли в білоруській повітряний прострівз території РФ.

Як попереджає українська розвідка, далі російські спецслужби можуть влаштувати у Білорусі теракти під виглядом "українців".

Мета кремля - спробувати таким чином втягти білорусів у війну з Україною, аби їхніми силами діяти на Півночі України.

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Росія
Білорусь
ракетний удар
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