Путін пообіцяв Лукашенку нові "іскандери" та модернізацію літаків Су-25

Про це повідомляють РІА Новини.

"Росія в найближчі місяці передасть Мінську комплекси "Іскандер-М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети", - сказав Путін.

Він додав, що літаки Су-25 на озброєнні Білорусі можна дообладнати на російських авіазаводах та "розпочати підготовку льотного складу"

У ніч з 24 на 25 червня 2022 року РФ відновила застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" для ударів по Україні з Білорусі