Путін пообіцяв Лукашенку нові "іскандери" та модернізацію літаків Су-25
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передасть Білорусі оперативно-тактичнні комплекси "Іскандер"
Про це повідомляють РІА Новини.
"Росія в найближчі місяці передасть Мінську комплекси "Іскандер-М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети", - сказав Путін.
Він додав, що літаки Су-25 на озброєнні Білорусі можна дообладнати на російських авіазаводах та "розпочати підготовку льотного складу"
- У ніч з 24 на 25 червня 2022 року РФ відновила застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" для ударів по Україні з Білорусі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе