Лукашенко заявив, що Білорусь "купила" у Росії Іскандери та С-400

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на зустрічі із губернатором Нижегородської області Глібом Нікітіним, повідомляє БЕЛТА.

"Ми домовилися з Путіним. Ми купили у вас потрібну нам кількість цих Іскандерів, С-400, озброїли нашу армію. Зараз це вже зовсім інша армія з таким озброєнням. Принаймні неприйнятний збиток ця зброя може завдати колосальний", - заявив Глава держави.

Він зазначив, що у Білорусі зберегли та розвивають промислову базу, виробляють багато видів продукції, у тому числі у сфері військово-промислового комплексу.

"З Путіним обговорювали проблему ракетобудування. Допоможуть нам довести до ладу нові ракети, які ми створюємо. Ми значно просунулися, але з росіянами ми швидше створимо нормальну ракету. Компетенцій у них більше. Ми самі її зробимо, але для цього треба буде більше року". А якщо розумна людина прийде та підкаже, що ми не так робимо, то ми до кінця цього року отримаємо вже ракету типу "Іскандер". Дуже гарна зброя", - сказав Олександр Лукашенко.

А тим часом США надали Україні черговий пакет допомоги на суму $100 млн, який включає 36 радарів та 18 гаубиць.

Також сьогодні, 19 травня, Сенат США з другої спроби схвалив надання Україні допомоги в розмірі $40 млрд.

І планують надати ракет великої дальності Harpооn та Naval Strike Missile для деблокади Чорного моря.

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