Токаєв вніс зміни до військової доктрини Казахстану

Про це повідомляє офіційний сайт президента Казахстану.

Зокрема, у новій доктрині передбачено "збільшити бойовий потенціал сухопутного, військово-повітряного та військово-морського компонента військової організації держави" завдяки створенню необхідного комплекту військ, озброєння, військової техніки та запасів матеріальних засобів на стратегічних напрямках.

Також у збройних силах Казахстану створено підрозділи для організації протидії інформаційно-психологічному та програмно-технічному впливу.

Крім цього, Токаєв наказав створити орган управління теробороною у складі армії та розробити заходи щодо потенційного переведення економіки країни на воєнний час.

5 жовтня посла Росії Олексія Бородавкіна викликали до МЗС Казахстану через висловлювання речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо посла України Петра Врублевського.

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