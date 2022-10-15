English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Токаєв вніс зміни до військової доктрини Казахстану

Токаєв вніс зміни до військової доктрини Казахстану

15 жовтня, 2022 субота
17:21
Світ Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про внесення змін до військової доктрини країни

Про це повідомляє офіційний сайт президента Казахстану

Зокрема, у новій доктрині передбачено "збільшити бойовий потенціал сухопутного, військово-повітряного та військово-морського компонента військової організації держави" завдяки створенню необхідного комплекту військ, озброєння, військової техніки та запасів матеріальних засобів на стратегічних напрямках.

Також у збройних силах Казахстану створено підрозділи для організації протидії інформаційно-психологічному та програмно-технічному впливу. 

Крім цього, Токаєв наказав створити орган управління теробороною у складі армії та розробити заходи щодо потенційного переведення економіки країни на воєнний час.

  • 5 жовтня посла Росії Олексія Бородавкіна викликали до МЗС Казахстану через висловлювання речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо посла України Петра Врублевського.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Казахстан
Читайте також:
Кордон між Польщею та Україною
13 жовтня, 2022 четвер
Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії українців
Автор Ігор Гулик
14 жовтня, 2022 п'ятниця
Цей Маск "зламався", несіть іншого
Журналіста Михайла Ткача на пішоходному переході збив автомобіль
13 жовтня, 2022 четвер
Журналіста Михайла Ткача, який проводив розслідування про вуличні перегони, на пішохідному переході збив автомобіль
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
15 жовтня
18:40
OPINION
Андрій Бондар
Власний образ вершителя майбутнього світу
18:35
НАТО
Румунія передасть у фонд НАТО $1,4 млн на оборону України, Молодови та Грузії
18:29
Путін
Путін заявив, що РФ підтримує Талібан у боротьбі з Заходом
18:19
Олаф Шольц
Шольц пообіцяв Україні підтримку Німеччини на шляху до вступу в ЄС
18:09
Інтерв’ю
Микола Княжицький
Микола Княжицький. Держава запхала голову у пісок
17:48
Павло Коростильов
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу зі стрільби
17:47
Віталій Кім
Кім радить росіянам гуглити "як здатися в полон" ще до мобілізації
17:39
танковий мостоукладач Biber
Німеччина передала Україні танкові мостоукладачі Biber
17:30
Оперативне командування ЗСУ "Південь"
ЗСУ збили 11 дронів та розвідник "Орлан" над Миколаївщиною, Херсонщиною та Дніпропетровщиною
17:30
Ексклюзив
Бен Ходжес
ЗСУ продовжать тиснути та отримувати успіхи, але це буде повільніше, - генерал США Ходжес
17:30
Ексклюзив
Путін
Путіну потрібен власний клан як противага ФСБ, для цього є Кадиров і Пригожин, - Фейгін
16:49
акція, Польща
У Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії
16:33
OPINION
Андрій Кокотюха
Жоден окупаційний режим не полегшує життя. Російський – найважчий
16:27
Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo
Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo
16:23
росія прапор занепад
Чиновник з Санкт-Петербургу радить тим, хто ухиляється від мобілізації, "змінити стать"
16:18
Головний диригент Херсонського театру Юрій Керпатенко
Росіяни застрелили головного диригента Херсонського театру Юрія Керпатенка
16:00
Бєлгород
Поблизу Бєлгорода горить нафтобаза
15:57
Ілон Маск
Росія може знищити США і Європу менш ніж за 30 хвилин. І навпаки, - Маск
15:54
Христя Фріланд
"Паліям не місце на зборах пожежників": віцепрем'єрка Канади Фріланд закликала прогнати Росію з МВФ та G20
15:45
Мелітополь
У Василівці на Запоріжжі росіяни незаконно тримають 4 тис. людей, - мер Мелітополя
15:40
Ексклюзив
карта війні в Україні
Звільнення Херсона - це тривала поетапна операція, - військовий експерт Коваленко
15:32
Андрій Лунін
Лунін отримав шанс зіграти за "Реал" проти "Барселони" в Ель-Класико
15:29
Мальта Дегіорджо
На Мальті братів Дегіорджо засудили на 40 років за вбивство журналістки-розслідувачки
15:18
Ексклюзив
Наразі загрози сухопутного вторгнення РФ на Сумщину немає, - очільник ОВА Живицький
15:17
Оксана Забужко
Готується до друку нова книжка Оксани Забужко
15:13
Оновлено
Металіст - Ворскла
УПЛ: "Металіст" переміг "Ворсклу", результати інших матчів 7-го туру
15:12
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Росія не може собі дозволити розширення лінії фронту, - депутат Волинської облради Мирка
14:58
Китай
У Китаї заявили, що можуть розв'язати питання Тайваню силою
14:57
Грушівська середня школа
З понеділка деякі заклади освіти Одещини повертаються до дистанційної форми навчання, деякі - продовжують роботу очно
14:50
Лукашенко путін
"Ми сперечалися та сварилися": Лукашенко розповів, які у нього стосунки з Путіним
14:45
Києво-Могилянська академія
День Академії: 15 жовтня Національному університету "Києво-Могилянська академія" виповнилося 407 років
14:37
Оновлено
на фото: будинок
Уранці окупанти знову завдали ракетного удару по Нікополю, поранено п'ятьох людей
14:33
OPINION
Віталій Портников
Ердоган грає з Путіним у свою улюблену гру
14:30
білоруські військові лукашенко
"Нікого не вбивали і вбивати не збираємося": Лукашенко пояснив, у чому полягає участь Білорусі в "спецоперації" проти України
14:30
Київ ніч
Лас-Вегас буде після Перемоги. Бізнес Києва просять відмовитися від яскравої реклами увечері
14:30
на фото: виставка
У Києві проходить виставка "Полк "Азов" - янголи Маріуполя", присвячена загиблим захисникам Маріуполя
14:27
коктейль Молотова
У російській республіці Удмуртія підпалили військкомат
14:25
Повішений російський воєнний комісар Роман Малик
На російському Далекому Сході знайшли повішеним воєнного комісара
14:15
Ексклюзив
кримський міст
Путін використає історію з Кримським мостом для спроби переформатування ФСБ, - Фейгін
14:08
світло
Мешканців трьох областей України закликали 15 жовтня раціонально споживати електроенергію
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV