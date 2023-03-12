Про це пише Variety.

Найгіршим актором цього року став співак Джаред Лето за роль у фільмі "Морбіус". Найгіршу чоловічу роль другого плану отримав Том Генкс у стрічці "Елвіс". Організатори зазначили, що антипремію він отримав за своє "латексне обличчя" та "смішний акцент" у стрічці.

Найгіршим фільмом стала біографічна стрічка про Мерілін Монро "Білявка". Вона також отримала нагороду за найгірший сценарій.

Найгіршим ремейком назвали "Піноккіо" від Disney.

"Найгіршу акторку" премія вручила сама собі - у січні на "найгіршу акторку" номінували 12-річну Райян Кіру Армстронг. Після масових невдоволень у мережі, кандидатуру дівчини з номінації зняли та ввели вікове обмеження - відтепер премія номінує виключно повнолітніх.

"Золота малина" включила у голосування себе і перемогла "з розгромними результатами".

"До нашої наступної помилки, ура!", - коментує премія.

Найгіршу актрису другого плану отримала Адрія Архона за роль у "Морбіусі".