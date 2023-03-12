Том Генкс, Джаред Лето та фільм "Білявка": названо переможців антипремії "Золота малина"
У суботу, 11 березня відбулася 43 церемонія вручення премії "Золота малина". Цього разу серед переможців опинилися Джаред Лето та Том Генкс
Про це пише Variety.
Найгіршим актором цього року став співак Джаред Лето за роль у фільмі "Морбіус". Найгіршу чоловічу роль другого плану отримав Том Генкс у стрічці "Елвіс". Організатори зазначили, що антипремію він отримав за своє "латексне обличчя" та "смішний акцент" у стрічці.
Найгіршим фільмом стала біографічна стрічка про Мерілін Монро "Білявка". Вона також отримала нагороду за найгірший сценарій.
Найгіршим ремейком назвали "Піноккіо" від Disney.
"Найгіршу акторку" премія вручила сама собі - у січні на "найгіршу акторку" номінували 12-річну Райян Кіру Армстронг. Після масових невдоволень у мережі, кандидатуру дівчини з номінації зняли та ввели вікове обмеження - відтепер премія номінує виключно повнолітніх.
"Золота малина" включила у голосування себе і перемогла "з розгромними результатами".
"До нашої наступної помилки, ура!", - коментує премія.
Найгіршу актрису другого плану отримала Адрія Архона за роль у "Морбіусі".
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