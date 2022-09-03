Том Голланд – Людина-павук у кіно та в коханні

Том Голланд — Людина-Павук

У 2015 році актор став частиною "Кіновсесвіту Marvel". Його запросили на роль Людини-павука. До того часу в цій ролі знімався Ендрю Гарфілд.

Дебют відбулася в 2016 р. Назва блокбастера - "Перший месник: Протистояння".

У 2017 році глядач зміг побачити перезапуск про Людину-Павука. Партнерами Тома на знімальному майданчику стали Роберт Дауні-молодший та Джон Фавро. Фільм отримав гарні рецензії від критиків та задовільні відгуки від глядачів.

Голланд повернувся до "Кіновсесвіту Marvel" у 2018 році. Цього разу фільм має назву - "Месники: Війна нескінченності".

2019 рік ознаменувався "Безіменним сиквелом про Людину-павука".

Наступний фільм "Людина-павук: Далеко від дому" вийшов на екрани у 2019 р.

І, нарешті, у 2021 р., на екранах з’являється "Людина-павук: Додому шляху немає".

Фільми з Томом Голландом

Дебютував у кіно Голланд у 2012 р. Це був фільм Хуана Антоніо Байона "Неможливе". Партнерами по кінострічці Томові стали Юен Мак Грегор та Наомі Воттс. Одразу ж після цієї картини на молодого актора посипались нагороди та відзнаки. Серед них: вісімнадцять номінацій, з яких було здобуто вісім перемог. А це немало. Серед відзнак – визначна премія Національної ради кінокритиків Сполучених Штатів Америки "Прорив у виконанні чоловічої ролі".

Після "Неможливих" Тома одразу ж запросили на роль у фільмі "Як я люблю" (2013). Жанр — військова мелодрама. А у 2015 році прийшло запрошення зніматись у фільмі "У серці моря" (2015). Ця кінострічка — пригодницька драма.

Ще один фільм став для Тома Голланда знаковим, адже картина отримала море позитивних відгуків від найвідоміших кінокритиків. Цього разу це була пригодницька історична драма під назвою "Загублене місто Z". Кінострічка вийшла на екран у 2016 році. Партнерами на знімальному майданчику Томові стали такі знакові особистості, як Роберт Паттінсон, Чарлі Ханнем та Сієнна Міллер.

Далі в тому ж 2016 році за участі Тома Голланда з’явились ще два фільми — та "Віддалена місцевість" (2016) та "Паломництво" (2016).

У 2017 році Том Голланд з’явився на кіноекранах в одній із головних ролей разом із Бенедиктом Камбербетчем та Ніколасом Холтом. Цього разу - у драмі "Війна струмів".

А далі вийшли на широкий екран із Томом Голландом такі фільми: "Месники: Війна нескінченності" (2018), "Месники: Завершення" (2019), "Людина-павук: Далеко від дому" (2019), "Подорож доктора Дулітла" (2020), "Диявол завжди тут" (2020), "Хода хаосу" (2021), "Загублене серце" (2021), "Людина-павук: Додому шляху немає" (2021), "Незвідане" (2022).

Тож, як ми можемо бачити, вікно фортуни широко відкрило для актора свої стулки. Сподіваємось, це буде довгий та цікавий кінематографічний шлях талановитого щасливчика долі.

Том Голланд і Зендея

Ще у 2017 році почали ходити чутки нібито в Тома Голланда та його партнерки по фільму "Людина-павука" Зендеї розпочався роман. Але вже у 2019 році світові таблоїди повідомили, що Голланд має любовні стосунки з Олівією Болтон, а Зендея — з Джейкобом Елорді, чоловіком, який разом із нею знявся в серіалі "Ейфорія".

Вже на початку липня 2021 року Голланда та Зендея помітили за пристрасними поцілунками в автомобілі на одній із вулиць Лос-Анджелеса.

І в тому ж таки листопаді 2021 року Том підтвердив свої стосунки із Зендеєю.

Нещодавно Зендею і Тома Голланда бачили в Будапешті. Про це написали в Daily Mail, підтверджуючи свої слова ілюстративним матеріалом.

Закохані відправились на відпочинок до Угорщини, каталися на скутерах, як звичайні люди, без жодних ознак "зірковості". На Зендеї були — біла майка, сірі шорти та шкіряні лофери. А Том одягнув сорочку в смужку на короткий рукав та чорні шорти.