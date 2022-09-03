English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті Том Голланд – Людина-павук у кіно та в коханні

Том Голланд – Людина-павук у кіно та в коханні

Олена Чернінька
3 вересня, 2022 субота
12:35
Статті "Людина-павук: Додому шляху немає"

Том Голланд - британський актор. Його найвідоміша роль - Пітер Паркер із серії кінофільмів про Людину-павука у Всесвіті Marvel. Голланд народився в Лондоні 1 червня 1996 року в сім’ї коміка Домініка Голланда та фотографині Ніколь Фрост

Том Голланд — Людина-Павук

У 2015 році актор став частиною "Кіновсесвіту Marvel". Його запросили на роль Людини-павука. До того часу в цій ролі знімався Ендрю Гарфілд.
Дебют відбулася в 2016 р. Назва блокбастера - "Перший месник: Протистояння".

У 2017 році глядач зміг побачити перезапуск про Людину-Павука. Партнерами Тома на знімальному майданчику стали Роберт Дауні-молодший та Джон Фавро. Фільм отримав гарні рецензії від критиків та задовільні відгуки від глядачів.

Голланд повернувся до "Кіновсесвіту Marvel" у 2018 році. Цього разу фільм має назву - "Месники: Війна нескінченності".

2019 рік ознаменувався "Безіменним сиквелом про Людину-павука".

Наступний фільм "Людина-павук: Далеко від дому"  вийшов на екрани у 2019 р.

І, нарешті, у 2021 р., на екранах з’являється "Людина-павук: Додому шляху немає".

Фільми з Томом Голландом

Дебютував у кіно Голланд у 2012 р. Це був фільм Хуана Антоніо Байона "Неможливе". Партнерами по кінострічці Томові стали Юен Мак Грегор та Наомі Воттс. Одразу ж після цієї картини на молодого актора посипались нагороди та відзнаки. Серед них: вісімнадцять номінацій, з яких було здобуто вісім перемог. А це немало. Серед відзнак – визначна премія Національної ради кінокритиків Сполучених Штатів Америки "Прорив у виконанні чоловічої ролі".

Після "Неможливих" Тома одразу ж запросили на роль у фільмі "Як я люблю" (2013). Жанр — військова мелодрама. А у 2015 році прийшло запрошення зніматись у фільмі "У серці моря" (2015). Ця кінострічка — пригодницька драма.

Ще один фільм став для Тома Голланда знаковим, адже картина отримала море позитивних відгуків від найвідоміших кінокритиків. Цього разу це була пригодницька історична драма під назвою "Загублене місто Z". Кінострічка вийшла на екран у 2016 році. Партнерами на знімальному майданчику Томові стали такі знакові особистості, як Роберт Паттінсон, Чарлі Ханнем та Сієнна Міллер.

Далі в тому ж 2016 році за участі Тома Голланда з’явились ще два фільми — та "Віддалена місцевість" (2016) та "Паломництво" (2016).

У 2017 році Том Голланд з’явився на кіноекранах в одній із головних ролей разом із Бенедиктом Камбербетчем та Ніколасом Холтом.  Цього разу - у драмі "Війна струмів".

А далі вийшли на широкий екран із Томом Голландом такі фільми: "Месники: Війна нескінченності" (2018), "Месники: Завершення" (2019), "Людина-павук: Далеко від дому" (2019), "Подорож доктора Дулітла" (2020), "Диявол завжди тут" (2020), "Хода хаосу" (2021), "Загублене серце" (2021), "Людина-павук: Додому шляху немає" (2021), "Незвідане" (2022).

Тож, як ми можемо бачити, вікно фортуни широко відкрило для актора свої стулки. Сподіваємось, це буде довгий та цікавий кінематографічний шлях талановитого щасливчика долі.

Том Голланд і Зендея

Ще у 2017 році почали ходити чутки нібито в Тома Голланда та його партнерки по фільму "Людина-павука" Зендеї розпочався роман. Але вже у 2019 році світові таблоїди повідомили, що Голланд має любовні стосунки з Олівією Болтон, а Зендея — з Джейкобом Елорді, чоловіком, який разом із нею знявся в серіалі "Ейфорія".

Вже на початку липня 2021 року Голланда та Зендея помітили за пристрасними поцілунками в автомобілі на одній із вулиць Лос-Анджелеса.
І в тому ж таки листопаді 2021 року Том підтвердив свої стосунки із Зендеєю. 

Нещодавно Зендею і Тома Голланда бачили в Будапешті. Про це написали в Daily Mail, підтверджуючи свої слова ілюстративним матеріалом.

Закохані відправились на відпочинок до Угорщини, каталися на скутерах, як звичайні люди, без жодних ознак "зірковості". На Зендеї були — біла майка, сірі шорти та шкіряні лофери. А Том одягнув сорочку в смужку на короткий рукав та чорні шорти.

Новини
Культура
Кіно
Читайте також:
російський атомний підводний човен
3 вересня, 2022 субота
Російський атомний підводний човен сплив у Середземному морі, - Bild
військові жінки
4 вересня, 2022 неділя
На жінок чекає військовий облік, а не мобілізація. Й лише тих, хто має певну спеціальність
хімічна атака дим смог
3 вересня, 2022 субота
На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин, - боєць батальйону "Свобода" Рубан
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 39.15
    Продаж 40.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
5 вересня
16:19
Ілюстративне зображення. Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
"Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції": Зеленський провів розмову з Макроном
16:04
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Через обстріли росіян була відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС із енергосистемою України, - Енергоатом
15:53
Телескоп Hubble показав дві галактики, які "зіткнулися" одна з одною
15:42
Борис Джонсон
Джонсон відреагував на обрання Трасс новою прем'єркою Британії
15:10
У Китаї стався землетрус, який забрав життя 21 людини і спровокував зсуви ґрунту
15:04
на фото: зруйнований дім
В Апостоловому на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів окупантів загинула жінка, ще трьох людей поранено
14:58
Арештовано активи компанії гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо вартістю понад 6 млн грн
Арештовано активи компанії гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо вартістю понад 6 млн грн
14:53
Оновлено
Динамо - Зоря
УПЛ: Результати та розклад трансляцій усіх матчів 3-го туру
14:49
Ексклюзив
міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко
У Новій Каховці росіяни викрали двох хірургів, - мер
14:44
Джон Салліван
Клімкін пояснив, про що сигналізує синхронне звільнення послів США та ЄС у Росії
14:43
Ексклюзив
ЗСУ воїн
Наближається переломний момент, замість бравих колон противник ледве назбирує відділення для локальних операцій, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
14:41
"Шабаші під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим": МЗС України про проросійські мітинги в Кельні та Празі
14:40
черга на блокпості у Василівці на Запоріжжі
На Запоріжжі російські загарбники заблокували ввезення гуманітарки до тимчасово окупованих територій, - мер Мелітополя
14:40
Україна та Євросоюз підписали одразу п’ять угод про співпрацю
Наближення до вступу в ЄС: Україна та Євросоюз підписали одразу п’ять угод про співпрацю
14:39
Оновлено
Ліз Трас
Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії
14:22
сепари ОРДЛО
Путін зробив цинічну заяву про примусово мобілізованих з окупованих територій
14:16
Ексклюзив
путін путлер
У кремлі розуміють, що конфлікт з НАТО може передбачати застосування ядерної зброї, - дипломат Хара
14:15
Ексклюзив
Мусієнко
Путін завтра може назвати "антиросійським анклавом" будь-яку країну, - військовий експерт Мусієнко
14:09
школярі, діти
За межами країни перебувають понад 492 тис. українських школярів, – міністр освіти
14:09
молоко
Попри війну й проблеми з логістикою, експорт молочної продукції досяг минулорічного рівня, - аграрії
14:04
землетрус
На півночі Афганістану стався землетрус, загинуло щонайменше 8 людей
13:44
обстріл ракетний удар
Російські окупанти обстріляли Золочів на Харківщині: двоє людей загинуло
13:42
У Харкові викрили проросійського письменника-пропагандиста, який заперечував існування України
13:32
Ексклюзив
путін путлер
Останні заяви Путіна означають, що в РФ не виключають переходу до загальної мобілізації, - політолог Шлінчак
13:32
Північний потік газ
У кремлі заявили, що Північний потік не відновить повноцінної роботи, доки ЄС не зніме санкцій проти РФ
13:29
Фільм "Снайпер. Білий ворон" таки потрапив до списку кандидатів на премію "Оскар" від України
13:24
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем
Експорт електроенергії з України в ЄС може замінити значні обсяги імпорту газу з Росії, - Шмигаль
13:18
Віталій Шабунін
"Як думаєте, якою буде реакція Заходу на це свинство?": Шабунін вважає, що в Раді готують підґрунтя для зриву конкурсу на директора НАБУ
13:14
Ексклюзив
Ліз Трасс
Ліз Трасс стане прем'єром Великої Британії й продовжить політику Джонсона, - політичний експерт Димов
13:08
Шотландія - Україна
Петраков назвав склад збірної України на вирішальні матчі Ліги націй
13:03
У гаражі в Бучі виявили останки страчених і спалених окупантами людей
12:54
За чотири місяці роботи платформа UNITED24 зібрала майже $200 млн на допомогу Україні
12:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 вересня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
12:20
У столиці Афганістану пролунав вибух біля російського посольства, загинули двоє співробітників установи
12:20
Прокуратура передала в АРМА активи трьох асфальтобетонних заводів, які належать білоруським компаніям
Прокуратура передала в АРМА активи трьох асфальтобетонних заводів, які належать білоруським компаніям
12:17
Ексклюзив
Мая Санду
Україна має максимально підтримувати Санду на тлі загроз сепаратизмів, - політолог-міжнародник Шеренговський
11:58
Ексклюзив
ЗАЕС окупанти
Мілітарна присутність РФ не дозволяє працювати персоналу ЗАЕС, який перебуває під тиском, - ексміністр енергетики та захисту довкілля України Оржель
11:47
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На ЗАЕС залишилося двоє постійних представників МАГАТЕ, решта інспекторів покинула станцію, - Енергоатом
11:46
долар євро валюта обмін
Курс євро до долара впав до найнижчого за 20 років рівня
11:43
Гаражі, які охопила пожежа після ворожого обстрілу, Харківщина
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 4 вересня загинула жінка, ще вісім людей поранено
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV