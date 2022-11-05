Тонни мастила й палива опинилися в Дніпрі через дії росіян на Херсонщині

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Росіяни влаштовують підриви річкового транспорту біля пристаней і причалів Дніпра та його приток, таким чином у воді опинилося до 10 тонн паливно-мастильних матеріалів. Ці речовини несе течією до заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський".

"Ці території охороняються Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів. Тому ця екологічна катастрофа може мати й міжнародні наслідки", - стверджує Янушевич.

Голова ОВА наголошує, що зловмисні дії окупантів можуть призвести до знищення річкової флори та фауни, а також отруять місцевість на десятки років.

"Для ліквідації наслідків необхідно щонайшвидше перекрити нафтові плями та зібрати їх. Україна не може оперативно це зробити, бо наші фахівці не мають доступу до тимчасово окупованих територій", - наголошує голова Херсонської ОВА.

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