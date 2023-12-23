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ТОП 10 різдвяних комедій для всієї сім’ї

23 грудня, 2023 субота
12:47
Кіно новий рік, різдво, сім'я

Якщо ви шукаєте гумористичний фільм, що піднімає настрій, розважальний, легкий, веселий чи зворушливий, тоді цей список для вас!

Різдвяні канікули (1989)

National Lampoon's Christmas Vacation

Комедія

США

Кларк Грісуолд – справжня ходяча катастрофа для всіх своїх рідних. За що б хлопець не взявся, обов'язково станеться щось страшне. Цього разу молодий чоловік задумав зібрати всіх родичів разом і добре відзначити Різдво в дусі старого стилю…

Відпустка з обміну (2006)

The Holiday

Мелодрама, Комедія

США

Айріс Сімпкінс – журналістка, яка веде у популярному журналі колонку про весілля, а Аманда Вудс – власниця рекламної агенції. Обидві жінки дуже успішні в роботі, але їм не щастить у коханні: Айріс нерозділено закохана в чоловіка, який любить іншу, а Аманда викрила кохану людину в зраді. Цих двох дівчат зіштовхує доля, коли на веб-сайті в Інтернеті вони викладають оголошення про обмін житлом. Перед Різдвом вони обмінюються житлом і ненадовго переїжджають, щоби відпочити від проблем…

 

Один вдома (1990)

Home Alone

Сімейний, Комедія

США

Американська багатодітна сім'я з Чикаго вирушає на Різдво до Європи. Проспавши призначений час, вони поспіхом, боячись запізнитися в аеропорт, випадково забувають удома одного зі своїх молодших дітей. Кевін, прокинувшись уранці, розуміє, що залишився один у всьому будинку…

 

Сім'янин (2000)

The Family Man

Мелодрама, Фентезі, Драма, Комедія

США

Джек Кемпбелл – успішний бізнесмен, президент великої інвестиційної компанії. У нього є все необхідне для прекрасного життя - розкішна машина, розкішна квартира, костюми відомих брендів, і він завидний нежонатий. Але одного разу напередодні світлого свята Різдва Джеку зустрічається дивний перехожий, який запропонував успішному бізнесмену відчути смак не багатого, але щасливого сімейного життя…

 

Реальне кохання (2003)

Love Actually

Мелодрама, Драма, Комедія

Великобританія, Франція, США

Дев'ять незвичайних любовних історій, що відбуваються паралельно та постійно перетинаються. Для кохання немає обмежень, закохатися може і молодий підліток, і людина похилого віку. Закохуються вільні та пов'язані узами шлюбу, високопосадовці та звичайні працівники. Несподівано для себе прем’єр-міністр усвідомлює, що не може жити без своєї співробітниці. А дівчина, яка нещодавно ще відзначала весілля, розуміє свою помилку. У цей час письменник намагається врятувати відносини, що розвалюються ...

 

Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонено (2006)

Deck the Halls

Сімейний, Комедія

США

Перед Різдвом у маленькому містечку Америки почалося справжнє протистояння між двома сусідськими сім'ями. Річ у тім, що один із мешканців вирішив прикрасити свій будинок так сильно, щоб його ілюмінацію було видно навіть з космосу. Сусідній сім'ї це не сподобалося і почалося суперництво, яке вилилося в справжню сусідську війну…

 

Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку (1992)

Home Alone 2: Lost in New York

Сімейний, Кримінал, Комедія, Пригода

США

Напередодні Різдва велика родина Маккалістерів вирішує вирушити до Флориди, щоб провести там свята. Але перед поїздкою наймолодший член сім'ї Кевін свариться зі своїм старшим братом Баззом. Базз знущається з нього, а сім'ї Кевіна ніхто не розуміє, тому він мріє про те, щоб провести Різдво далеко від своєї сім'ї…

 

Різдво з невдахами (2004)

Christmas with the Kranks

Сімейний, Комедія

США

Лютер і Нора Кренк – сімейна пара, яка щороку справно справляла Різдво – вони прикрашали будинок не лише зсередини, а й зовні, ставили сніговика та ялинку, готували багато їжі. Однак з часом вони втомилися від цього клопоту і вирішили хоча б один рік провести без Різдва…

 

Різдво в засніженому готелі (2017)

Snowed Inn Christmas

Мелодрама, Драма, Комедія

Канада

В одному онлайн журналі планується скорочення штату. Керівництво залишить лише одного журналіста, який напише найкращу статтю, "про те, що наступає на п'яти", багатьма кохане – свято Різдва. Кевін та Дженна готові на все, щоб залишитися кореспондентами в журналі…

 

Подарунок на Різдво (1996)

Jingle All the Way

Сімейний, Комедія, Пригода

США

Трудяга Говард Ленгстон постійно підводить свою сім'ю: через вічну зайнятість на роботі він мало уваги приділяє сину і вічно спізнюється на концерти сина. А цього разу він забув придбати подарунок своєму синові на Різдво. Залишаючи все на останній момент, Говард потрапляє у жахливу ситуацію: його син хоче популярної іграшки Турбомена, але у всіх магазинах його немає. Заради того, щоб виправитися перед сином, він готовий викрасти іграшку у сусіда…

 

Поганий Санта (2003)

Bad Santa

Драма, Кримінал, Комедія

Німеччина, США

Перед кожним Різдвом Віллі та його приятель-карлик Маркус перевдягаються у костюми Санта-Клауса та його помічника ельфа й вирушають на роботу до чергового торгового центру. Санта-Клаус з Віллі нікудишній, у звичайному житті він п'яниця і любитель жінок, що вже колись відсидів термін у в'язниці, а тепер веде досить жалюгідне життя. Але ціль компаньйонів зовсім не щасливі посмішки дітей, цей маскарад їм потрібен для прикриття заздалегідь спланованих пограбувань…

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