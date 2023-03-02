Топ-менеджери великих компаній мають працювати, сидячи в камері
Учора багато читав охів та ахів, що депутати ВРУ отримали 100% надбавку до ЗП. І заробили аж по 48 тисяч гривень на місяць
Правильно. Треба зробити, щоб ЗП у депутатів ВРУ була 0 (нуль) грн. Тоді й тільки тоді у владу прийдуть чесні, порядні, професійні люди, які харчуються повітрям і сонячним світлом. Але це не точно.
А після депутатів сталося рішення по Андрію Коболєву. І тут мені прийшла ще краща ідея. Менеджери великих державних компаній ще до призначення — мають відправлятися у СІЗО. І працювати прямо з камери. Тоді їм не потрібно взагалі платити зарплатню. І звісно ж — ніяких премій. Тоді ми забезпечимо ефективність кожної державної компанії. Але це теж не точно.
Менеджери великих державних компаній ще до призначення — мають відправлятися у СІЗО. І працювати прямо з камери. Тоді їм не потрібно взагалі платити зарплатню
І ще. У місцевих депутатів зарплати немає. І добре, якщо є бізнес чи гарно оплачувана робота, які убезпечують від спокус. Але ви тільки уявіть. Бюджетом Києва у 68(!) мільярдів гривень розпоряджаються 120 людей, що працюють безплатно.
Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді
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