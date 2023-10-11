Торгував зброєю РФ: херсонцю повідомили про підозру

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що підозрюваний на території Бериславського району відшукував на покинутих бойових позиціях окупантів трофейну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої. Потім планував їх продати.

У вересні 2023 року правоохоронці задокументували продаж фігурантом двох реактивних штурмових гранат російського виробництва. За це він отримав понад 40 тис. грн.

Під час обшуку правоохоронці виявили корпуси гранат різних типів та запали до них, реактивні сигнальні та освітлювальні патрони, майже 1000 набоїв різного калібру.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю смт Високопілля у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Застереження: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.