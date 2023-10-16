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Торт із вафельних коржів: три рецепти на будь-який смак

16 жовтня, 2023 понедiлок
17:32
рецепти Вафельний торт

Вафельний торт — це солодкий десерт, який зазвичай готується за допомогою трьох інгредієнтів: готових вафельних коржів, згущеного молока та масла

Традиційно вафельні коржі просочуються вареним згущеним молоком, кремом чи желе, а між ними також можна розподіляти шари начинки - фрукти, горішки чи шоколад. Такий торт може мати різноманітні смакові варіації та декор, що найголовніше, його дуже легко приготувати вдома.

Вафельний торт із вареним згущеним молоком

Інгредієнти:

  • Вафельні коржі - 100 г
  • Вершкове масло - 270 г
  • Варене згущене молоко - 600 г

Вафельний торт. Рецепт покроково:

  • Готуємо крем. Вершкове масло необхідно заздалегідь дістати з холодильника. Далі, за допомогою міксера з’єднати розм’якшене вершкове масло з вареним згущеним молоком.
  • Плоску тарілку злегка змащуємо згущенкою та кладемо перший вафельний корж. Так вафля не буде ковзати по блюду.
  • Рясно змащуємо корж кремом. Чергуємо вафельні коржі та крем.
  • Якщо у вас залишилось згущене молоко, ви можете ним покрити вафельний шар зверху та прикрасити горішками або тертим шоколадом.
  • Ставимо в холодильник на 1-2 години. Готово!

За таким рецептом можна приготувати вафельний торт зі згущеним молоком без масла. Використовуйте для змащування коржів лише згущенку. Однак, майте на увазі, що тоді вам потрібно брати її більшу кількість, інакше не вистачить просочення для всіх коржів.

Фото: Freepik

Торт із вафельних коржів зі сметаною та горіхами

Інгредієнти:

  • Вафельні коржі – 1 упаковка (8 шт.)
  • Сметана 15-20% –  2 ст. л.
  • Вершкове масло – 150 г
  • Згущене молоко (можна використовувати варене) - 400 г
  • Солоний арахіс – 100 г

Покроковий рецепт приготування:

  1. Як і в минулому рецепті, вершкове масло варто заздалегідь дістати з холодильника. Далі, збиваємо міксером розм’якшене вершкове масло, сметану та згущене молоко до однорідності.
  2. Горішки подрібнити за допомогою скалки, або у блендері.
  3. Збираємо торт. Спочатку кладемо вафельний корж, потім намащуємо його кремом, присипаємо дрібкою горіхів і повторюємо цю послідовність, доки не зберемо торт повністю.
  4. Верхній шар більш рясно присипаємо горіхами, аби торт виглядав більш естетично. Ставимо в холодильник на 1-2 години. Готово!

Фото: Freepik

Торт із вафельних коржів із фруктами

Інгредієнти:

  • Вафельні коржі – 5 шт.
  • Вершкове масло – 200 г
  • Згущене молоко – 200 г
  • Яблука – 400 г
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Желе – 1 пакет
  • Ягоди та фрукти (для декору)

Покроковий рецепт приготування:

  1. Яблука добре очистіть, зніміть шкірку та натріть на тертці з великими отворами.
  2. Ставимо сковорідку на вогонь, викладаємо ябкука та додаємо цукор. Тушкуємо 8-15 хвилин на середньому вогні. Яблука мають стати м’якими.
  3. Перекладаємо зі сковорідки яблука в іншу ємність та одразу додаємо цілий пакетик желе, добре перемішуємо. Залишаємо охолонути та слудкуємо, щоб сама суміш стала більш густою.
  4. Для крему збиваємо міксером розм’якшене вершкове масло зі згущенкою.
  5. Збираємо торт у такій послідовності: вафельний корж – крем – вафельний корж – фруктова начинка і повторюємо. Даємо постояти 1-2 години в холодильнику.

Смачного!  

Фото: Freepik

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