Торт "Мурашник": рецепт десерту з вареною згущенкою

Цей торт часто оформлюється у вигляді гірки, що нагадує мурашник, звідси і його назва. Десерт відомий поєднанням ніжного крему та водночас хрусткими елементами. Він чудово підійде для урочистих заходів або звичайного сімейного вечора. Його унікальність полягає в простоті приготування та широкому спектрі можливих варіацій приготування та декорування.

"Мурашник" - класичний рецепт

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне – 500 г + 100 г (для обвалювання)

сіль – 2 г (1/3 ч. л.)

розпушувач – 8 г

вершкове масло – 300 г

курячі яйця – 50 г

ванільний цукор та цедра апельсина (за бажанням)

Для крему:

варене згущене молоко - 1 банка (450 г)

вершкове масло - 150 г

шоколад, мак або горіхи (для декору)

Покроковий рецепт приготування:

Приготуємо тісто. Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, сіль, ванільний цукор та цедру одного апельсина. Все добре перемішуємо. Холодне вершкове масло перетираємо з борошняною сумішшю за допомогою терки. У вас має вийти крихта. Додаємо яйце та замішуємо тісто. Готове тісто ділимо на 4 рівні шматочки, кожен перекладаємо окремо в поліетиленовий пакет або харчову плівку. Все перекладаємо в морозильну камеру на одну годину. Виймаємо по одному шматочку тіста з морозильника та натираємо на терці. Щоб натерте тісто не склеювалось між собою, присипаємо його 100 г борошна, ніби обвалюємо. Потім, щоб позбавитися надлишкового борошна, за допомогою сита видаляємо зайве. Деко застеляємо пергаментним папером. Тонким шаром насипаємо тісто та розрівнюємо. Двома натертими шматочками у вас вийде покрити ціле деко. Ставимо тісто у розігріту до 180 градів духовку на 18-20 хвилин, режим з конвекцією. Після приготування тісто на пергаменті краще зняти з дека. Готуємо крем. Вершкове масло розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовці. Додаємо варене згущене молоко та добре розмішуємо до однорідності. Крем готовий. До крихти з тіста додаємо крем та перемішуємо кондитерською лопаткою, щоб інгредієнти добре об’єднались. Глибоку миску обертаємо харчовою плівкою. Перекладаємо нашу заготовку для торту, вирівнюємо та обережно трамбуємо. Ставимо торт на 2 години в холодильник. Перед подачею виймаємо "Мурашник" з форми, прикрашаємо розтопленим шоколадом та горіхами.

Готово!

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Торт "Мурашник" – спрощений рецепт

Інгредієнти:

печиво "Хрустик" - 500 г

варене згущене молоко – 1 банка

вершкове масло – 180-200 г

сметана - 2 ст. л.

горіхи (волоські, мигдаль, арахіс тощо) - 80 г

шоколад (для декору)

Покроковий рецепт приготування:

В ємність перекладаємо розм’якшене вершкове масло та варене згущене молоко, збиваємо міксером до однорідності. Додаємо сметану, вона має бути кімнатної температури, щоб крем не розшарувався. Продовжуємо збивати ще декілька хвилин. Підсмажені горіхи подрібнюємо за допомогою скалки, додаємо їх в крем. Печиво розламуємо руками на довільні шматки в окремій ємності. Додаємо крем та перемішуємо. Глибоку миску обертаємо харчовою плівкою. Викладаємо масу з печива та крему, добре утрамбовуємо. Накриваємо плівкою та ставимо на 2-3 години в холодильник. Перед подачею перекладаємо торт на тарілку, декоруємо розтопленим шоколадом.

Смачного!

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