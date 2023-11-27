Торт "Мурашник": рецепт десерту з вареною згущенкою
Торт "Мурашник" готується з пісочного тіста та крему зі згущеного молока та вершкового масла. Цей десерт має хрустку структуру та ніжний солодкий смак
Цей торт часто оформлюється у вигляді гірки, що нагадує мурашник, звідси і його назва. Десерт відомий поєднанням ніжного крему та водночас хрусткими елементами. Він чудово підійде для урочистих заходів або звичайного сімейного вечора. Його унікальність полягає в простоті приготування та широкому спектрі можливих варіацій приготування та декорування.
"Мурашник" - класичний рецепт
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно пшеничне – 500 г + 100 г (для обвалювання)
- сіль – 2 г (1/3 ч. л.)
- розпушувач – 8 г
- вершкове масло – 300 г
- курячі яйця – 50 г
- ванільний цукор та цедра апельсина (за бажанням)
Для крему:
- варене згущене молоко - 1 банка (450 г)
- вершкове масло - 150 г
- шоколад, мак або горіхи (для декору)
Покроковий рецепт приготування:
- Приготуємо тісто. Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, сіль, ванільний цукор та цедру одного апельсина. Все добре перемішуємо.
- Холодне вершкове масло перетираємо з борошняною сумішшю за допомогою терки. У вас має вийти крихта. Додаємо яйце та замішуємо тісто.
- Готове тісто ділимо на 4 рівні шматочки, кожен перекладаємо окремо в поліетиленовий пакет або харчову плівку. Все перекладаємо в морозильну камеру на одну годину.
- Виймаємо по одному шматочку тіста з морозильника та натираємо на терці.
- Щоб натерте тісто не склеювалось між собою, присипаємо його 100 г борошна, ніби обвалюємо. Потім, щоб позбавитися надлишкового борошна, за допомогою сита видаляємо зайве.
- Деко застеляємо пергаментним папером. Тонким шаром насипаємо тісто та розрівнюємо. Двома натертими шматочками у вас вийде покрити ціле деко.
- Ставимо тісто у розігріту до 180 градів духовку на 18-20 хвилин, режим з конвекцією. Після приготування тісто на пергаменті краще зняти з дека.
- Готуємо крем. Вершкове масло розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовці. Додаємо варене згущене молоко та добре розмішуємо до однорідності. Крем готовий.
- До крихти з тіста додаємо крем та перемішуємо кондитерською лопаткою, щоб інгредієнти добре об’єднались.
- Глибоку миску обертаємо харчовою плівкою. Перекладаємо нашу заготовку для торту, вирівнюємо та обережно трамбуємо. Ставимо торт на 2 години в холодильник.
- Перед подачею виймаємо "Мурашник" з форми, прикрашаємо розтопленим шоколадом та горіхами.
Готово!
Фото: Freepik
Торт "Мурашник" – спрощений рецепт
Інгредієнти:
- печиво "Хрустик" - 500 г
- варене згущене молоко – 1 банка
- вершкове масло – 180-200 г
- сметана - 2 ст. л.
- горіхи (волоські, мигдаль, арахіс тощо) - 80 г
- шоколад (для декору)
Покроковий рецепт приготування:
- В ємність перекладаємо розм’якшене вершкове масло та варене згущене молоко, збиваємо міксером до однорідності.
- Додаємо сметану, вона має бути кімнатної температури, щоб крем не розшарувався. Продовжуємо збивати ще декілька хвилин.
- Підсмажені горіхи подрібнюємо за допомогою скалки, додаємо їх в крем.
- Печиво розламуємо руками на довільні шматки в окремій ємності. Додаємо крем та перемішуємо.
- Глибоку миску обертаємо харчовою плівкою. Викладаємо масу з печива та крему, добре утрамбовуємо. Накриваємо плівкою та ставимо на 2-3 години в холодильник.
- Перед подачею перекладаємо торт на тарілку, декоруємо розтопленим шоколадом.
Смачного!
Фото: iStockphoto
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