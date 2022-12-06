Торт "Наполеон". Рецепт
Назва "Наполеон" дуже личить цьому десерту. Адже такий торт – справжня імператорська смакота. Поділимось із вами найніжнішим його рецептом
Інгредієнти на 10 порцій:
Коржі
- 700 г борошна
- 1 куряче яйце
- Дрібка солі
- 250 г вершкового маргарину
Крем
- 1 л молока (3,6%)
- 6 курячих яєць
- 450 г цукру
- 4 столові ложки борошна
- 1 упаковка ваніліну
- 250 г вершкового масла
Як приготувати "Торт Наполеон", рецепт
Для тіста
- У велику миску просіюємо борошно
- Додаємо шматочки вершкового маргарину
- Подрібнюємо всю суміш до однорідності
- Розбиваємо в склянку яйце
- Додати дрібку солі та легенько збиваємо суміш виделкою
- Додаємо 250 мл води
- Вливаємо яєчну суміш у миску з борошном
- Замішуємо тісто
- Воно має вийти не дуже круте, але й не липнути до рук.
- Загортаємо тісто в плівку
- Кладемо це тісто на 30 хв. у холодильник
Для крему
- Наливаємо в каструлю молоко
- Ставити його нагріватися
- Розбиваємо яйця в миску
- Збити яйця в мисці віночком, пересипаючи цукром та ваніллю
- Додаємо борошно
- Ще раз все добре вимішуємо
- Додати 2 половника гарячого молока в суміш із яєць яєчну суміш
- Ще раз вимішує
- А вже після цього вливаємо увесь крем до каструлі з молоком
- Варимо наш крем до згущення
- Постійно помішуємо
- Знімаємо з вогню
- Остуджуємо
- Додаємо в крем не холодну олію
Суміжні дії з тістом та кремом
- Дістаємо тісто з холодильника
- Розподіляємо його на 8 рівних частин
- Розігріваємо духовку
- Тонко розкачуємо коржі на пекарському папері
- Розкачаний корж проколюємо в кількох місцях вилкою
- Викладаємо на лист духовки на 7 хв
- Далі готуємо наступний корж
- Аж до восьмого випікаємо за однаковою процедурою усі коржі
- Восьмий випечений корж використаємо для посипання готового торта
- Запечені коржі спочатку викладаємо на ґрати
- Далі збираємо їх у стопку
- Повертаємось до крему
- Розм'якшуємо масло
- Розтираємо його дерев'яною ложкою, аж поки воно світлішою пишною однорідною масою
- Додаємо по 2 ложки остиглого заварного крему, продовжуючи збивати
- Нарешті змащуємо кремом коржі
- Останній корж подрібнюємо та посипаємо зверху
- Прибираємо торт на деякий час в морозильну камеру
Смачного!
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