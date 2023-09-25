Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна рецепти Торт "Павлова": класичний рецепт неймовірно популярного десерту

Торт "Павлова": класичний рецепт неймовірно популярного десерту

25 вересня, 2023 понедiлок
12:56
рецепти Десерт "Павлова"

Десерт "Павлова" (Pavlova) - легкий та ніжний, складається з крихких меренгових коржів, крему та свіжих ягід, які подають у вигляді торта або тістечок

Отримала ця солодка страва свою назву на честь балерини Анни Павлової, яка гастролювала в 20-х роках минулого століття Новою Зеландією та Австралією. Достовірно сказати, яку ж цих країн можна назвати родоначальницею цього десерту досі неможливо, адже це питання й досі диспутивне.

Всі секрети приготування класичного десерту "Анна Павлова" у вигляді торту з додаванням ягід, а також порційних тістечок з лимонним курдом в нашому матеріалі.

Торт "Павлова" рецепт

Інгредієнти:

  • яєчний білок – 100 г
  • цукрова пудра – 200 г (для безе) + 1.5 ст. л. (для крему)
  • кукурудзяний крохмаль – 1.5 ч. л.
  • яблучний оцет (або лимонний сік) – 0.5 ч. л.
  • вершки 33-35%   –  350 г
  • ягоди (будь-які за вашим смаком)

"Анна Павлова" десерт. Покрокове приготування:

  1. Спочатку необхідно приготувати безе. Розділяємо білок від жовтка (нам потрібні лише білки курячих яєць). Білок має бути кімнатної температури і можемо починати взбивати міксером, спочатку на маленькій швидкості. Щойно почне з’являтись біла пінка, невеликими порціями додавайте цукрову пудру та збільшуйте швидкість міксера до максимальної. Збити білок треба до стійких піків 5-7 хвилин.
  2. Додаємо до білків оцет і збиваємо 1-2 хвилини, потім додаємо крохмаль і збиваємо ще хвилину. Безе готове, маса має бути щільною та блискучою.
  3. На пергаментному папері зі зворотного боку малюємо два кола діаметрами 20 см. Це легко зробити за допомогою кільця для випічки. Застеляємо деко пергаментом та викладаємо яєчну масу, орієнтуючись на ті кола, що ми намалювали. Розрівнюємо масу аби наші майбутні коржі безе були товщиною приблизно 1.5-2 см, робимо невеликі заглиблення по центу (так буде потім зручно викладати крем).
  4. Ставимо коржі випікатись в духову шафу на 45 хвилин при температурі 150 градусів.
  5. Готуємо крем. В ємності збиваємо міксером холодні вершки з цукром 3-5 хвилин. Маса має загуснути та збільшитись в об’ємі.
  6. Промиваємо ягоди та висушуємо серветками.
  7. Після того, як безе після духовки охолонуло, починаємо збирати торт. Перший корж рясно покриваємо кремом, додаємо шар ягід. Перекриваємо ягоди кремом та накриваємо другим коржем. Прикрашаємо залишками крему (приблизно 1/3) та знову ягодами. Для декору краще використати різні ягоди – малину, полуницю, лохину або чорницю, тоді торт буде виглядати вишукано та апетитно. Готово!

Фото: Freepik

Тістечко "Павлова" з лимонною начинкою, інгредієнти для приготування:

Безе:

  • яєчний білок – 130 г (4 шт. середніх яєць)
  • цукор – 250 г
  • кукурудзяний крохмаль – 10 г
  • лимонний сік – 10 г (або дрібка лимонної кислоти)

Курд:

  • яєчні жовтки – (4 шт. середніх яєць)
  • цукор – 70 г
  • кукурудзяний крохмаль – 5 г
  • лимонний сік  – 60 г
  • цедра одного лимона
  • вершкове масло – 60 г

Крем:

  • вершки 30-35%   –  300 г
  • цукор  –  1 ст. л.
  • ягоди

Покрокове приготування:

  1. Приготуємо меренгу. Для цього збиваємо міксером білки, як тільки почне з’являтись біла пінка, невеликими порціями додайте цукор і збивайте до 10 хвилин (кристалики цукру мають майже повністю розчинитись). На цьому етапі маса має стати дуже густою і якщо перевернути миску, то білки мають тримати форму.
  2. Далі додаємо до білків лимонний сік і збиваємо 1-2 хвилину, потім додаємо крохмаль і збиваємо ще хвилину. Безе готове, маса має бути щільною та блискучою.
  3. Перекладаємо меренгу в кондитерський мішок з насадкою номер три (або будь-яку іншу, яка вам подобається).
  4. Деко для випікання застеляємо пергаментним папером та відсаджуємо тістечка у формі "гнізд", залишаючи невелике заглиблення всередині. Діаметр тістечок має бути приблизно 5 см. Випікаємо в духовці при температурі 100 градусів близько 80 хвилин.
  5. Готуємо лимонний курд. Для цього в сотейнику змішуємо жовтки, цукор, цедру одного лимона та лимонний сік. Далі додаємо крохмаль і знову добре перемішуємо, аби не було грудочок.
  6. Ставимо яєчно-лимонну суміш на плиту і на невеликому вогні, постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння. Вона за цей час має загуснути. Знімаємо з вогню та додаємо холодне вершкове масло. Добре перемішуємо до однорідності. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі для охолодження начинки.
  7. Для крему необхідно в ємності збити міксером холодні вершки з цукром 3-5 хвилин. Маса має загуснути та збільшитись в об’ємі. Перекладаємо крем в кондитерський мішок з насадкою.
  8. Збираємо тістечка. Заповнюємо спочатку середину безе лимонним курдом, потім зверху обережно відсаджуємо крем. Прикрашаємо ягодами. Смачного!

Фото: Freepik


 
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Папа Римський Франциск
24 вересня, 2023 неділя
Папа Римський закликав союзників України "не грати в ігри" з постачанням зброї
путін та шойгу
25 вересня, 2023 понедiлок
Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ і покращити ситуацію на фронті до жовтня, - ISW
Знищена російська "мотолига" із встановленою на ній корабельною РСЗВ "Вогонь"
24 вересня, 2023 неділя
Українці вперше знищили російську "мотолигу" із встановленою на ній корабельною РСЗВ "Вогонь", - ЗМІ
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.34
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
25 вересня
13:09
Оновлено
Наслідки нічної атаки по Одесі 25 вересня 2023 р.
Унаслідок нічної атаки РФ в Одесі загинули двоє людей
13:08
Ексклюзив
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"На 60% провина Шмигаля": політтехнолог Загородній про конфлікт між Польщею та Україною
13:06
цибуля
Органічні продукти в Україні: Мінагрополітики розповіло про адаптацію галузі до законодавства ЄС
13:04
табір ПВК Вагнера
У Держприкордонслужбі назвали кількість вагнерівців у Білорусі
12:53
Оновлено
Обстріл Херсона 24 вересня
РФ вдарила по Бериславу на Херсонщині: загинули дві людини, ще двох поранено
12:47
На фото: бойові балістичні шоломи
Військові випробували нові бойові балістичні шоломи від Міноборони
12:45
СБУ на кордоні затримала наркоторговця
Перевозив у шлунку кокаїн на 3,5 млн грн: СБУ на кордоні затримала наркоторговця
12:31
відключення електроенергії
Через обстріли РФ знеструмлювалася підстанція на Херсонщині: ситуація в енергосистемі
12:25
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту Brent піднялася до $93,79 за барель
12:15
посівна аграрії
Українські агропідприємства від початку року отримали кредитів на 54,6 млрд грн
11:56
Ексклюзив
аеродром Шайковка в росії
У РФ не вистачає діючих майданчиків для переміщення літаків та кораблів, - "Інформаційний спротив"
11:48
лікарня, смерть
В Італії помер ватажок сицилійського мафіозного клану "Коза ностра"
11:24
Анджей Дуда
Дуда розповів, за якої умови Україна отримуватиме зброю від Польщі
10:54
Дмитро Кулеба
Форум оборонних індустрій: 165 компаній із 26 країн підтвердили свою участь
10:29
США Україна
Україна отримає від США $522 млн на зміцнення енергетичної системи
10:24
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі два ракетоносії з 12 "калібрами"
10:21
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка коригувала удари по місту
У Харкові СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка коригувала удари по місту
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: як змінилася ціна долара та євро
10:15
Ексклюзив
Навіть сотня ATACMS на першому етапі суттєво знизить стабільність російського забезпечення, - Згурець
10:05
Наслідки російської атаки по Одесі
Окупанти за добу атакували 10 областей України: 4 людини загинули, 13 поранено
09:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Брехня в TikTok становить загрозу на виборах в Словаччині, у Канаді скандал через овації українському ветерану. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
09:58
Укрпошта оголосила випуск марки "Зброя Перемоги. Світ з Україною"
09:44
Оновлено
Курськ
Росіяни заявили про збиття 8 дронів над Кримом і територією РФ: ЗМІ пишуть про влучання у будівлю МВС у Курську
09:40
Андрій Іванчук
Помер 50-річний народний депутат Андрій Іванчук
09:31
Вірменія
В Єревані заарештували сина експрезидента Вірменії Кочаряна
09:27
Греція
Греція продовжила дію статусу тимчасового захисту для українців
09:03
Ексклюзив
Пресофіцер артбригади розповів, як противник змінив логістику на Бахмутському напрямку
09:02
Капсула зі зразками з астероїда Бенну
Американські вчені пояснили, чому зразки з астероїда Бенну такі особливі
09:00
окупанти
Окупанти на прифронтовій Луганщині залякують жителів "підвалом" за телефонну розмову, - ОВА
08:40
Інфографіка
знищена техніка окупантів
Росіяни за добу війни в Україні втратили 5 танків, 27 артсистем і 420 військових, - Генштаб
08:36
США Ізраїль
США планують ввести безвізовий режим з Ізраїлем
08:25
Російська церква в Україні продовжує діяти. Чому?
08:16
Оновлено
обстріл, ППО
Українська ППО збила 19 "шахедів" та 11 "калібрів" під час нічної атаки на півдні
07:54
Софі Лоран
Софі Лорен потрапила до лікарні після падіння у власному будинку
07:22
путін та шойгу
Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ і покращити ситуацію на фронті до жовтня, - ISW
07:13
біженці
Більш ніж 57% українських біженців стикалися з агресією в Чехії на національному ґрунті, - PAQ Research
07:06
МЗС Польщі
Варшава попросила Шольца не втручатися у внутрішні справи Польщі
06:49
Українські сили продовжують контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута, - ISW
05:54
акції протесту у Єревані
"Усю країну буде паралізовано в найближчі три дні": вірменська опозиція оголосила про акції непокори
05:21
Маріуполь
Використання Росією голоду як зброї: міжнародні слідчі спільно з Києвом збирають докази для МКС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV