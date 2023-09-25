Торт "Павлова": класичний рецепт неймовірно популярного десерту

Отримала ця солодка страва свою назву на честь балерини Анни Павлової, яка гастролювала в 20-х роках минулого століття Новою Зеландією та Австралією. Достовірно сказати, яку ж цих країн можна назвати родоначальницею цього десерту досі неможливо, адже це питання й досі диспутивне.

Всі секрети приготування класичного десерту "Анна Павлова" у вигляді торту з додаванням ягід, а також порційних тістечок з лимонним курдом в нашому матеріалі.

Торт "Павлова" рецепт

Інгредієнти:

яєчний білок – 100 г

цукрова пудра – 200 г (для безе) + 1.5 ст. л. (для крему)

кукурудзяний крохмаль – 1.5 ч. л.

яблучний оцет (або лимонний сік) – 0.5 ч. л.

вершки 33-35% – 350 г

ягоди (будь-які за вашим смаком)

"Анна Павлова" десерт. Покрокове приготування:

Спочатку необхідно приготувати безе. Розділяємо білок від жовтка (нам потрібні лише білки курячих яєць). Білок має бути кімнатної температури і можемо починати взбивати міксером, спочатку на маленькій швидкості. Щойно почне з’являтись біла пінка, невеликими порціями додавайте цукрову пудру та збільшуйте швидкість міксера до максимальної. Збити білок треба до стійких піків 5-7 хвилин. Додаємо до білків оцет і збиваємо 1-2 хвилини, потім додаємо крохмаль і збиваємо ще хвилину. Безе готове, маса має бути щільною та блискучою. На пергаментному папері зі зворотного боку малюємо два кола діаметрами 20 см. Це легко зробити за допомогою кільця для випічки. Застеляємо деко пергаментом та викладаємо яєчну масу, орієнтуючись на ті кола, що ми намалювали. Розрівнюємо масу аби наші майбутні коржі безе були товщиною приблизно 1.5-2 см, робимо невеликі заглиблення по центу (так буде потім зручно викладати крем). Ставимо коржі випікатись в духову шафу на 45 хвилин при температурі 150 градусів. Готуємо крем. В ємності збиваємо міксером холодні вершки з цукром 3-5 хвилин. Маса має загуснути та збільшитись в об’ємі. Промиваємо ягоди та висушуємо серветками. Після того, як безе після духовки охолонуло, починаємо збирати торт. Перший корж рясно покриваємо кремом, додаємо шар ягід. Перекриваємо ягоди кремом та накриваємо другим коржем. Прикрашаємо залишками крему (приблизно 1/3) та знову ягодами. Для декору краще використати різні ягоди – малину, полуницю, лохину або чорницю, тоді торт буде виглядати вишукано та апетитно. Готово!

Фото: Freepik

Тістечко "Павлова" з лимонною начинкою, інгредієнти для приготування:

Безе:

яєчний білок – 130 г (4 шт. середніх яєць)

цукор – 250 г

кукурудзяний крохмаль – 10 г

лимонний сік – 10 г (або дрібка лимонної кислоти)

Курд:

яєчні жовтки – (4 шт. середніх яєць)

цукор – 70 г

кукурудзяний крохмаль – 5 г

лимонний сік – 60 г

цедра одного лимона

вершкове масло – 60 г

Крем:

вершки 30-35% – 300 г

цукор – 1 ст. л.

ягоди

Покрокове приготування:

Приготуємо меренгу. Для цього збиваємо міксером білки, як тільки почне з’являтись біла пінка, невеликими порціями додайте цукор і збивайте до 10 хвилин (кристалики цукру мають майже повністю розчинитись). На цьому етапі маса має стати дуже густою і якщо перевернути миску, то білки мають тримати форму. Далі додаємо до білків лимонний сік і збиваємо 1-2 хвилину, потім додаємо крохмаль і збиваємо ще хвилину. Безе готове, маса має бути щільною та блискучою. Перекладаємо меренгу в кондитерський мішок з насадкою номер три (або будь-яку іншу, яка вам подобається). Деко для випікання застеляємо пергаментним папером та відсаджуємо тістечка у формі "гнізд", залишаючи невелике заглиблення всередині. Діаметр тістечок має бути приблизно 5 см. Випікаємо в духовці при температурі 100 градусів близько 80 хвилин. Готуємо лимонний курд. Для цього в сотейнику змішуємо жовтки, цукор, цедру одного лимона та лимонний сік. Далі додаємо крохмаль і знову добре перемішуємо, аби не було грудочок. Ставимо яєчно-лимонну суміш на плиту і на невеликому вогні, постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння. Вона за цей час має загуснути. Знімаємо з вогню та додаємо холодне вершкове масло. Добре перемішуємо до однорідності. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі для охолодження начинки. Для крему необхідно в ємності збити міксером холодні вершки з цукром 3-5 хвилин. Маса має загуснути та збільшитись в об’ємі. Перекладаємо крем в кондитерський мішок з насадкою. Збираємо тістечка. Заповнюємо спочатку середину безе лимонним курдом, потім зверху обережно відсаджуємо крем. Прикрашаємо ягодами. Смачного!

Фото: Freepik