"Тоттенгем" несподівано переміг МЮ у 2-му турі АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Тоттенгема" над "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:0. Гол у ворота МЮ забив Папе Матар Сарр, автоголом також відзначився Лісандро Мартінес.

Напередодні матчу букмекери прогнозували перемогу "Манчестер Юнайтед", тому виграш "Тоттенгема" став несподіваним.

У 1-му турі АПЛ МЮ переміг "Вулвергемптон" (1:0), а "Тоттенгем" зіграв унічию з "Брентфордом" (2:2).

Вже через тиждень на лондонців чекає зустріч з "Борнмутом". "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Ноттінгема".

Англійська Прем'єр-ліга

2-й тур

19 серпня

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голи: Сарр, 49, Мартінес, 83 (авт.)