"Тоттенгем" несподівано переміг МЮ у 2-му турі АПЛ
Ввечері суботи, 19 серпня, лондонський "Тоттенгем" переграв "Манчестер Юнайтед" у 2-му турі Англійської Прем'єр-ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Тоттенгема" над "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:0. Гол у ворота МЮ забив Папе Матар Сарр, автоголом також відзначився Лісандро Мартінес.
Напередодні матчу букмекери прогнозували перемогу "Манчестер Юнайтед", тому виграш "Тоттенгема" став несподіваним.
У 1-му турі АПЛ МЮ переміг "Вулвергемптон" (1:0), а "Тоттенгем" зіграв унічию з "Брентфордом" (2:2).
Вже через тиждень на лондонців чекає зустріч з "Борнмутом". "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Ноттінгема".
Англійська Прем'єр-ліга
2-й тур
19 серпня
"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед" 2:0
Голи: Сарр, 49, Мартінес, 83 (авт.)
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