Про це повідомляє офіційний сайт "Тоттенгема".

У лондонському клубі заявили, що припинили співпрацю з Конте за взаємною згодою сторін. На посаді головного тренера італійця замінить його асистент та співвітчизник замінить Крістіан Стелліні, який працюватиме з "Готспурс" до кінця нинішнього сезону.

Антоніо Конте очолював "Тоттенгем" з листопада 2021 року. У минулому сезоні лондонці під його керівництвом фінішували у прем'єр-лізі четвертими. На четвертій позиції вони йдуть в чемпіонаті Англії й зараз.

Також 53-річний Антоніо Конте також тренував збірну Італії, італійські "Ареццо", "Барі", "Сієну", "Аталанту", "Ювентус", "Інтер" та англійський "Челсі".