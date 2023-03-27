"Тоттенгем" звільнив Конте з посади головного тренера
Італієць Антоніо Конте пішов з посади головного тренера англійського футбольного клубу "Тоттенгем"
Про це повідомляє офіційний сайт "Тоттенгема".
У лондонському клубі заявили, що припинили співпрацю з Конте за взаємною згодою сторін. На посаді головного тренера італійця замінить його асистент та співвітчизник замінить Крістіан Стелліні, який працюватиме з "Готспурс" до кінця нинішнього сезону.
Антоніо Конте очолював "Тоттенгем" з листопада 2021 року. У минулому сезоні лондонці під його керівництвом фінішували у прем'єр-лізі четвертими. На четвертій позиції вони йдуть в чемпіонаті Англії й зараз.
Також 53-річний Антоніо Конте також тренував збірну Італії, італійські "Ареццо", "Барі", "Сієну", "Аталанту", "Ювентус", "Інтер" та англійський "Челсі".
- 8 березня італійський "Мілан" виявився сильнішим за "Тоттенгем" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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