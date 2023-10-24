"Той, хто інвестує в Україну - інвестує у майбутнього члена ЄС": Шольц обіцяє фінансування для Києва
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче поставити підтримку України Європейським Союзом на стійку основу до кінця року, щоб допомогти Києву на шляху до вступу до блоку
Про це інформує Reuters.
"Український механізм" об'єднає гранти, позики, приватні та державні інвестиції разом із грантами, до яких Україна вже мала доступ як кандидат на вступ до ЄС", - сказав він.
На форумі в Берліні, спрямованому на заохочення німецького бізнесу інвестувати в Україну, Шольц розповів, що попри війну понад 2 тисячі німецьких підприємств вже працюють в нашій країні.
"Будь-хто, хто інвестує в Україну зараз, інвестує в майбутню країну-члена ЄС, яка буде частиною нашого правового порядку і нашого внутрішнього ринку", - додав канцлер.
За його словами, 35 тисяч співробітників працюють у постачальників для автомобільного сектору Німеччини.
Він додав, що в червні в Берліні відбудеться конференція з відбудови України.
- Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall утворив спільне підприємство з акціонерним товариством "Українська оборонна промисловість": вони разом обслуговуватимуть, ремонтуватимуть та локалізуватимуть виробництво техніки.
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