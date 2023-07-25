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Toyota і Mitsubishi співпрацюватимуть у розробці місяцеходів

25 липня, 2023 вiвторок
06:50
Технології Місяць

Японські компанії Toyota Motor і Mitsubishi Heavy Industries оголосили про співпрацю в розробці місяцеходів

Про це повідомляє видання NHK.

Стало відомо, що обидві компанії планують відправити апарати на Місяць протягом десяти років.

Toyota розробляє пілотований місяцехід на водневих паливних елементах, і планує відправити його на Місяць у 2029 році.

Також зазначається, що у рамках партнерства Toyota надасть Mitsubishi свій досвід у сфері технологій автономного керування, а Mitsubishi й собі поділиться даними, отриманими під час ранніх запусків на Місяць.

Додається, що обидві компанії беруть участь у проєктах дослідження Місяця під керівництвом японського космічного агентства JAXA. Саме агентство працює під егідою місії Artemis під керівництвом NASA, яка має на меті висадити першу жінку на Місяць.

  • 24 липня повідомлялося, що космічний телескоп Hubble від NASA/ESA показав спокійну спіральну галактику UGC 12295, яка показана 2015 році стала місцем потужного вибуху.
Світ
Наука
космос
Японія
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