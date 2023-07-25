Toyota і Mitsubishi співпрацюватимуть у розробці місяцеходів

Про це повідомляє видання NHK.

Стало відомо, що обидві компанії планують відправити апарати на Місяць протягом десяти років.

Toyota розробляє пілотований місяцехід на водневих паливних елементах, і планує відправити його на Місяць у 2029 році.

Також зазначається, що у рамках партнерства Toyota надасть Mitsubishi свій досвід у сфері технологій автономного керування, а Mitsubishi й собі поділиться даними, отриманими під час ранніх запусків на Місяць.

Додається, що обидві компанії беруть участь у проєктах дослідження Місяця під керівництвом японського космічного агентства JAXA. Саме агентство працює під егідою місії Artemis під керівництвом NASA, яка має на меті висадити першу жінку на Місяць.