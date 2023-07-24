Hubble досліджує в спокої наднову спіральну галактику, де у 2015 році був величезний вибух
Космічний телескоп Hubble від NASA/ESA показав спокійну спіральну галактику UGC 12295, яка показана 2015 році стала місцем потужного вибуху
Про це інформує ESA/Hubble.
На фото широка спіральна галактика, яка показана випрямленою до Землі. Вона має два яскравих "рукави", які виходять від центру. З нього додатково виходять слабші "рукави", наповнені яскраво-синіми плямами зореутворення. Навколо UGC 12295 на темному тлі розсипані маленькі, далекі галактики.
"Спокійна спіральна галактика UGC 12295 неквапливо гріється на цьому зображенні космічного телескопа Hubble", - коментують фото у відомстві.
Повідомляється, що ця галактика знаходиться на відстані близько 192 мільйонів світлових років від Землі.
Попри те, що на цьому зображенні вона виглядає як острів спокою, UGC 12295 стала господаркою катастрофічно сильного вибуху, який вперше був виявлений у 2015 році.
"Ця наднова спонукала дві різні групи астрономів запропонувати спостереження Хаббла UGC 12295, які могли б просіяти уламки цього величезного зоряного вибуху", - йдеться в заяві.
Науковці пояснюють, що наднові є вибуховою загибеллю масивних зірок і відповідають за створення багатьох елементів, знайдених на Землі.
Перша команда астрономів використовувала ширококутну камеру Hubble 3 (WFC3) для дослідження залишків наднової, щоб дізнатися більше про еволюцію матерії у нашому Всесвіті.
Друга група астрономів також користувалася WFC3 для вивчення наслідків наднової UGC 12295, але їх дослідження було спрямовано на перегляд деяких з найбільш досліджених поблизу наднових. Гостре бачення Hubble може показати довготривалі сліди цих енергетичних подій, розкриваючи природу систем, які мають наднові.
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