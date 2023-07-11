Хаббл зафіксував надзвичайне скупчення галактик, схоже на космічного монстра
Космічний телескоп Hubble від NASA/ESA зафіксував незвичайне скупчення галактик, яке схоже на космічного монстра, під назвою eMACS J1353.7+4329
Про це інформує обсерваторія NASA.
eMACS J1353.7+4329 - це скупчення галактик, розташоване на відстані близько 8 мільярдів світлових років від Землі у сузір'ї Гончі Пси.
На зображенні видно, що це сукупність щонайменше двох скупчень галактик, які зливаються, утворюючи єдине гігантське скупчення, що діє як гравітаційна лінза.
Фото: NASA
Гравітаційна лінза - це масивне тіло або система тіл, які викривляють напрямок випромінювання своїм гравітаційним полем, подібно до того, як звичайна лінза викривляє світловий промінь.
Телескоп зміг зробити знімок завдяки камерам Wide Field Camera 3 та Advanced Camera for Surveys. Сузір'я Гончі Пси розташоване на північній півкулі неба і містить 57 зірок, видимих неозброєним оком.
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