Традиція Щедрого вечора стала нематеріальною культурною спадщиною України
Напередодні Нового року "Традиція Щедрого вечора в Україні" стала елементом національного переліку нематеріальної культурної спадщини нашої держави
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
"Традиції Щедрого вечора України відбуваються в формі так званих новорічних обходів. Традиція має довгу історію, йдучи своїм корінням з дохристиянських часів і включає 12 обрядових страв, звичаї готуватися до Щедрого вечора, перевдягатися: "водити козу", Маланку, щедрувати. І тут важливим є всесвітньо відомий твір "Щедрик", - каже дослідниця культури Марина Соботюк.
Своєю чергою перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що нині ведеться робота над включенням "Щедрика" Миколи Леонтовича до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.
"Наша мета - довести світові, що мелодія Carol of the Bells має насправді суто українське "громадянство". Відповідно до правил ЮНЕСКО, одна з вимог для включення елементу до світового списку - це його включення до національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія - важливий крок до світового визнання", - зазначила Еміне Джапарова.
- Раніше цього місяця перелік елементів нематеріальної спадщини України поповнили традиція приготування голубців із картоплею та виготовлення обухівського "шитого" рушника".
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