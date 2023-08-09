Трагічно загинув 18-річний український боксер. 12 серпня він мав дебютувати на професійному рівні

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Жахливий інцидент стався 5 серпня в селі Пухівка у Броварському районі Київської області. Микита Бабич купався на місцевому озері, де його схопила судома, спортсмен не зміг втриматись на воді.

У понеділок, 7 серпня, тіло спортсмена було знайдено.

Хто такий Микита Бабич

Микита Бабич - український боксере. У суботу, 12 серпня, перспективний спортсмен повинен був дебютувати на професійному рівні - на Top Boxing Generation у Броварах.

18-річний Бабич повинен був провести бій з Михайлом Хайнутдіновим.