Трагічно загинув 18-річний український боксер. 12 серпня він мав дебютувати на професійному рівні
У суботу, 5 серпня, в результаті нещасного випадку помер 18-річний український боксер Микита Бабич
Про це повідомляє Luckypunch.net.
Жахливий інцидент стався 5 серпня в селі Пухівка у Броварському районі Київської області. Микита Бабич купався на місцевому озері, де його схопила судома, спортсмен не зміг втриматись на воді.
У понеділок, 7 серпня, тіло спортсмена було знайдено.
Хто такий Микита Бабич
Микита Бабич - український боксере. У суботу, 12 серпня, перспективний спортсмен повинен був дебютувати на професійному рівні - на Top Boxing Generation у Броварах.
18-річний Бабич повинен був провести бій з Михайлом Хайнутдіновим.
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