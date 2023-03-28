Трамп порадив американцям молитися через рішення Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі
Експрезидент США Дональд Трамп порадив американцям молитися після рішення російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі
Про це повідомляє Newsweek.
За його словами, до ситуації, що склалася, нібито призвели дії нинішньої американської влади, якою, на думку Трампа, керують "некомпетентні люди".
"Поїхали! Як я і передбачав, тепер ми граємо з "великими речами". Цю ситуацію викликали ми – це те, що відбувається, коли вашим урядом керують некомпетентні люди. Все, що я можу сказати вам прямо зараз: моліться", - сказав Трамп.
- 5 березня Дональд Трамп заявив, що його повернення до Білого дому допоможе зупинити війну Росії проти України та не допустити Третьої світової.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.92
Купівля 37.92Продаж 38.7
-
EUR
Купівля 40.39Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе