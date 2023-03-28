Про це повідомляє Newsweek.

За його словами, до ситуації, що склалася, нібито призвели дії нинішньої американської влади, якою, на думку Трампа, керують "некомпетентні люди".

"Поїхали! Як я і передбачав, тепер ми граємо з "великими речами". Цю ситуацію викликали ми – це те, що відбувається, коли вашим урядом керують некомпетентні люди. Все, що я можу сказати вам прямо зараз: моліться", - сказав Трамп.