Трамп розкритикував Байдена та Меркель через "Північний потік-2"

Про це він заявив під час виступу у штаті Арізона.

Трамп заявив, що він обурений тим, що США виділяють гроші на військову допомогу Німеччині, в той час як канцлер Німеччини Ангела Меркель сприяє будівництву російського газопроводу "Північний потік-2".

"Вони будують трубопровід до Німеччини, в Європу - я зупинив його, я наклав санкції на всі ці компанії. Байден схвалив його. Вони будуть отримувати 60-70% енергії з Росії, і я запитав Меркель: ми витрачаємо мільярди доларів, щоб захищати вас від Росії, а ви платите Росії мільярди доларів. До чого це все, чорт забирай?", - сказав Трамп.



Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".

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