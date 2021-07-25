Трамп розкритикував Байдена та Меркель через "Північний потік-2"
Колишній глава Білого дому Дональд Трамп розкритикував президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Ангелу Меркель за їхню позицію щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2"
Про це він заявив під час виступу у штаті Арізона.
Трамп заявив, що він обурений тим, що США виділяють гроші на військову допомогу Німеччині, в той час як канцлер Німеччини Ангела Меркель сприяє будівництву російського газопроводу "Північний потік-2".
"Вони будують трубопровід до Німеччини, в Європу - я зупинив його, я наклав санкції на всі ці компанії. Байден схвалив його. Вони будуть отримувати 60-70% енергії з Росії, і я запитав Меркель: ми витрачаємо мільярди доларів, щоб захищати вас від Росії, а ви платите Росії мільярди доларів. До чого це все, чорт забирай?", - сказав Трамп.
-
Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.95
Купівля 26.95Продаж 27.2
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе