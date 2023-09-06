Transfermarkt повідомив, скільки "Динамо" заробило на трансфері капітана в Бельгію
Трансфер капітана "Динамо" Сергія Сидорчука у "Вестерло" обійшовся бельгійцям у більш ніж 1 млн євро
Про це повідомляє авторитетний портал Transfermarkt.
За інформацією джерела, бельгійський "Вестерло" заплатив "Динамо" 1,5 млн євро за Сергія Сидорчука. Екскапітан "Динамо" підписав з європейським клубом контракт на 3 роки.
Попри це президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що київський клуб не заробить на цьому трансфері великих грошей.
Кар'єра Сергія Сидорчука
Протягом років Сергій Сидорчук був капітаном "Динамо". У його активі 327 матчів та 21 гол в усіх турнірах за столичний клуб.
З "Динамо" Сергій виграв 3 титули чемпіона країни, 4 національні Кубки та 4 Суперкубки країни. В активі Сидорчука 50 капітанських матчів у єврокубках - це другий показник в історії клубу за часів незалежності.
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