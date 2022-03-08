Транспортна інфраструктура України зазнала збитків у розмірі $10 млрд внаслідок російської агресії

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Олександра Кубракова.



На відновлення найбільших об’єктів знадобиться один-два роки.



На кінець минулого тижня для виключно транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладнання, аеропорти) збитки перевищили 10 млрд.



За словами Кубракова, у її відновленні Україна покладатиметься на допомогу світу.



"Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша - Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми так само будемо відновлювати цю країну не самостійно" - сказав він.



На думку міністра, більшість об’єктів вдасться відновити за рік, найскладніші та найбільші комплекси - за два.



"Ми точно переможемо і точно все відбудуємо", - резюмував Кубраков.



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