Транспортна інфраструктура України зазнала збитків у розмірі $10 млрд внаслідок російської агресії
Транспортна інфраструктура України понесла збитки у розмірі $10 млрд внаслідок розв’язання війни Росією
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Олександра Кубракова.
На відновлення найбільших об’єктів знадобиться один-два роки.
На кінець минулого тижня для виключно транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладнання, аеропорти) збитки перевищили 10 млрд.
За словами Кубракова, у її відновленні Україна покладатиметься на допомогу світу.
"Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша - Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми так само будемо відновлювати цю країну не самостійно" - сказав він.
На думку міністра, більшість об’єктів вдасться відновити за рік, найскладніші та найбільші комплекси - за два.
"Ми точно переможемо і точно все відбудуємо", - резюмував Кубраков.
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