Про це повідомляє Reuters.

Також вона має намір свій перший дзвінок на посаді прем'єра зробити президенту України Володимиру Зеленському.

Трасс, яка як міністр закордонних справ контролювала запровадження санкцій проти найближчих до президента Росії Володимира Путіна осіб, заявила, що працюватиме з союзниками, щоб надати Україні більше зброї та гуманітарної допомоги.

"В якості прем'єр-міністра я буду кращим другом України, йду по стопах Бориса Джонсона, і повністю зобов'язуюся гарантувати, що Путін зазнає невдачі в Україні і зазнає стратегічної поразки", - зауважила вона.

За її словами, війна в Україні далека від завершення і зараз не час міркувати про поступки і компроміси президенту РФ.

Наразі Трасс лідирує в опитуваннях громадської думки серед членів Консервативної партії, які повинні вирішити, хто стане новим прем'єр-міністром Великої Британії.

20 липня депутати від Консервативної партії проголосували за те, щоб і Ріші Сунак, і Ліз Трасс пройшли до фінального етапу конкурсу лідерства партії. Один із них тепер буде обраний замість Бориса Джонсона лідером партії під час голосування, яке триватиме з 4 серпня до початку вересня.

22 липня Ліз Трасс, як головний кандидат на посаду прем'єр-міністра Британії, пообіцяла скасувати всі закони ЄС, що досі діють у країні, до 2023 року.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb