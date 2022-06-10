Трасс провела телефонну розмову з Кулебою щодо спроби звільнити громадян Великої Британії з полону "ДНР"

Про це Трасс повідомила у твіттері.

Зазначається, що вони обговорили спроби звільнити громадян Великої Британії, яких утримують бойовики незаконного збройного формування "ДНР".

"Вирок проти них є грубим порушенням Женевської конвенції", - наголосила вона.

Терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ. Вирок винесли попри положення Женевських конвенцій, які забороняють будь-які незаконні насильницькі акти щодо військовополонених.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb