Трасс провела телефонну розмову з Кулебою щодо спроби звільнити громадян Великої Британії з полону "ДНР"
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс провела телефонну розмову з головою МЗС України Дмитром Кулебою
Про це Трасс повідомила у твіттері.
Зазначається, що вони обговорили спроби звільнити громадян Великої Британії, яких утримують бойовики незаконного збройного формування "ДНР".
"Вирок проти них є грубим порушенням Женевської конвенції", - наголосила вона.
- Терористи "ДНР" "засудили" до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ. Вирок винесли попри положення Женевських конвенцій, які забороняють будь-які незаконні насильницькі акти щодо військовополонених.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.07
Купівля 34.07Продаж 34.95
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе