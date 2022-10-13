Про це Злата Огнєвіч розповіла в Instagram.

67-річний батько Злати Огнєвіч Леонід Бордюк - хірург за освітою. Медик має великий досвід роботи, тому після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України пішов на фронт.

Леонід Бордюк вирушив на Харківщину. Там хірург 6 місяців допомагав медикам оперувати, рятуючи життя захисників України. Зараз він приїхав до родини у відпустку.

Злата Огнєвіч поділилась відео, на якому тато ділиться своїми переживаннями про оперування на війні.

"Те, що в мирному житті: які травми отримують люди, які операції роблять, - і те, які поранення, пошкодження отримують люди на війні, не можна порівняти. До цього не звикнеш ніяк. І такий жаль, що велика частина цих людей – це молоді хлопці. І до цього звикнути ніяк", - розповів Леонід Бордюк.

Він наголосив, що медики виконують надзвичайну роботу.

"Ні з чим не порівняти те, як працюють люди, з якою напругою", - зазначив він.

Леонід Бордюк додав, що людям треба набратися сил і терпіння.

"За нами буде перемога. Ми їх обов'язково переможемо", - запевнив військовий медик.

