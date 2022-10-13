"Травми в мирному житті і травми військових не порівняти": тато Злати Огнєвич розповів про оперування військових на передовій
Тато Злати Огнєвіч, хірург Леонід Бордюк, після 24 лютого вирушив на фронт, а зараз приїхав додому в коротку відпустку
Про це Злата Огнєвіч розповіла в Instagram.
67-річний батько Злати Огнєвіч Леонід Бордюк - хірург за освітою. Медик має великий досвід роботи, тому після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України пішов на фронт.
Леонід Бордюк вирушив на Харківщину. Там хірург 6 місяців допомагав медикам оперувати, рятуючи життя захисників України. Зараз він приїхав до родини у відпустку.
Злата Огнєвіч поділилась відео, на якому тато ділиться своїми переживаннями про оперування на війні.
"Те, що в мирному житті: які травми отримують люди, які операції роблять, - і те, які поранення, пошкодження отримують люди на війні, не можна порівняти. До цього не звикнеш ніяк. І такий жаль, що велика частина цих людей – це молоді хлопці. І до цього звикнути ніяк", - розповів Леонід Бордюк.
Він наголосив, що медики виконують надзвичайну роботу.
"Ні з чим не порівняти те, як працюють люди, з якою напругою", - зазначив він.
Леонід Бордюк додав, що людям треба набратися сил і терпіння.
"За нами буде перемога. Ми їх обов'язково переможемо", - запевнив військовий медик.
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