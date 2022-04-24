Треба організувати повстання проти цієї Ради безпеки ООН: необхідне перезавантаження, адже замінити Росію не можна, - Клімкін
Міністр закордонних справ 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що проти чинної Ради безпеки ООН треба організувати повстання, щоби її перезавантажити, адже замінити країну-агресорку Росію не можна
Дипломат висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Всю Раду безпеки ООН можна перезавантажити, але просто замінити Росію неможливо. Ситуація зараз дуже маразматична: РФ порушила все, що можна в статуті ООН і вихваляється тим, що має постійне місце в Радбезі", - зазначив Клімкін.
Ексміністр додав, що в Раді Безпеки ООН потрібно створити коаліцію й висловити пропозицію про перезавантаження.
"Ця коаліція повинна сказати, що нам така Рада безпеки більше не потрібна й така ООН не треба. Є ж багато наших друзів, ті ж американці, яким поки ця Рада безпеки вигідна, адже вони мають право вето. Китаю теж поки вигідно. Але треба збити коаліцію з тими, хто не задоволений ситуацією в Радбезі й сказати, що ми таких рішень більше не визнаємо. Має бути повстання проти цієї ООН, дипломатичне повстання", - зауважив Павло Клімкін.
- Нагадаємо, Павло Клімкін також назвав зруйнований росіянами Маріуполь "символом бездіяльності та імпотентності сучасної ООН" через неспроможність Організації посприяти евакуації з заводу "Азовсталь" мирних жителів і українських військових
- Міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що світова система безпеки закінчилася під мовчазну згоду ООН.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок, 25 квітня, відвідає Анкару. Далі він відправиться до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, а потім – в Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе