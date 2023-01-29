Треба пришвидшити надання зброї Україні, - Зеленський

Про це йдеться у вечірньому зведенні президента за 29 січня.

Зеленський розповів, що оборонних результатів вийшло досягти у відносинах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами.

"Дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки від наших партнерів. Швидкість постачання була і буде одним із ключових факторів у цій війні. Росія сподівається затягувати війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України", - сказав він.

29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2.

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