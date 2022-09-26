Про це в ефірі Еспресо заявив полковник СБУ та нардеп Роман Костенко.

"Не можна недооцінювати противника. Ми маємо розуміти, що Росія досі залишається досить ресурсною країною і може виробляти деякі види озброєння, яке може приїздити і воювати тут. Що таке збільшення чисельності? Це більше екіпажів танків. розрахунків гармат. Це ресурс, який буде дійсно завдавати шкоди. Плюс більше людей, які топчуть нашу землю і нависають над нашим цивільним населенням, яке перебуває в окупації", - зазначив він.

Костенко вважає це проблемою, на яку потрібно реагувати.

"Десь я думаю, допоміжною або додатковою мобілізацією, а десь озброєнням уже мобілізованих військовослужбовців, які перебувають у частинах і проходять підготовку. Я думаю, що зараз 700 тис. мобілізованих в ЗСУ, але нам не вистачає техніки. Можна нею забезпечити до 200 тис. людей. Всі інші - це піхота, яку потрібно забезпечити важкою технікою, щоб сформувати підрозділи. На полі битви більшу роль відіграє не солдат, а артилерія, авіація і важка техніка", - підсумував полковник.