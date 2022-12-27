Про це він розповів в етері Еспресо.



Офіцер ЗСУ озвучив проблему, яка виникла у волонтерів з ввозом квадрокоптерів для військових на лінію фронту.



"Треба поїхати на митницю і запитати чиновників, чому вони заборонили нашим волонтерам ввозити квадрокоптери. Це для того, щоб війська на передовій були більш сліпими? З'явилися додаткові вимоги до додаткових папірців, по яких треба пройти кола пекла, аби завезти коптер. Ніде в Європі, ніде в Америці квадрокоптер не вважається товаром подвійного призначення. А на сьогодні наші чиновники, які відповідають за переміщення товарів через кордон, видали циркуляри, через які волонтер не може привезти квадрокоптер. Це ж маячня, бо люди збирають гроші, телеканали оголошують збір коштів, всі розуміють, що це "очі нашої артилерії". Ми дожилися до того, що під час війни якийсь чиновник якимось циркуляром буде все врегульовувати, а цей чиновник не боїться отримати кримінальне впровадження від СБУ? Звертаюся до Служби безпеки: Чому у нас не можна ввозити квадрокоптери стільки, скільки треба?" - підкреслив запитання Лапін.

За листопад друзі та волонтери Фонду Slots City скерували на потреби армії та гуманітарну допомогу 1 537 050 грн. Окрім допомоги у закупівлі автомобілів, дронів, тепловізорів, дальномірів та іншої техніки і спорядження, волонтери придбали обладнання для клінічної лікарні у Києві

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