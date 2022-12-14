Звіт Фонду Slots City за листопад: автомобілі, дрони, обладнання для лікарні і не тільки

Загальна сума ж допомоги Фонду Slots City, який працює з березня на потреби армії, перевищила позначку в 12,5 мільйонів і становить зараз 12 760 061 грн.

Про це Фонд повідомив на своїй сторінці у Facebook. Так, серед допомоги, яку минулого місяця друзі та волонтери Фонду передали Збройним Силам України:

Два автомобілі та допомогли у зборі коштів на третій:

Автомобіль Toyota Rav-4 для ССО

Автомобіль Nissan Patrol для ЗСУ

Допомога в закупівлі автомобіля для ТрО при ЗСУ

Два дрони й спорядження для БПЛА:

Дрон Autel EVO 2 pro для ССО

Дрон Autel EVO 2 pro для школи аеророзвідки

Окуляри та камери для БПЛА

Інша техніка:

Тепловізори та дальноміри для ССО

Зарядні станції та сонячна батарея для ТрО при ЗСУ

Балістична маска для мінометних військ ЗСУ

Медичне обладнання:

Закупівля пістолетів для промивки для клінічної лікарні Києва.

Спорядження для бійців:

Допомога в закупівлі одягу для бійців Нацгвардії

Спальні мішки 10 шт.

Одяг для ССО "Азов"

Форма для бійців військової частини

Шолом з наліпками для ЗСУ

Харчові продукти та медикаменти:

Харчові продукти, консерви для Української добровольчої армії (Донецький напрямок)

Гуманітарна допомога їжею та ліками переселенцям

"Щомісяця ми збираємо заявки від бійців та переселенців, разом з друзями та волонтерами шукаємо найкращі варіанти закупівель, передаємо допомогу туди, де вона найбільше потрібна, - каже директор Фонду Станіслав Андрєєв. "Місія нашого Фонду – допомагати у ключових моментах та критично важливих ситуаціях. Зараз, з настанням зими, з’явилася критична потреба у теплому спорядженні для армії, і ми ще з осені працюємо над забезпеченням бійців спальниками та зимовим одягом. Окрім того, віднедавна ми почали допомагати медичним обладнанням для армії та лікарень, де лікуються наші захисники. Щодня ми намагаємося зробити все можливе, аби допомогти ЗСУ наблизити нашу Перемогу!"



Slots City Foundation – благодійний фонд ігрового бренду, який з початку повномасштабного вторгнення переорієнтував свою діяльність на допомогу армії та переселенцям. У його щомісячних звітах, які Фонд публікує на своєму сайті https://slotscity.foundation – закупівлі автомобілів, дронів, генераторів і тепловізорів, передача гуманітарної допомоги біженцям, забезпечення проживання бійців.

Цей автомобіль Mitsubishi Pajero від волонтерів та друзів Фонду Slots City допомагає вивозити поранених з "нуля" і служить у підрозділі Збройних Сил України ще з жовтня. Загалом волонтери Фонду передали на фронт уже понад 20 автомобілів для наших захисників.

Передали підрозділу військових, які захищають Південь, 15 комплектів зимових спальників. Окрім цих спальників, Фонд передав також екіпірування та амуніцію для бійців ЗСУ, печі для обігріву бійців батальйону Морської піхоти України та багато чого іншого. Серед допомоги армії від друзів та волонтерів Фонду також закупівля дронів, автомобілів та гуманітарна допомога переселенцям.