"Треба розуміти, що будемо мати після цього": Данілов щодо запровадження візового режиму з РФ
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов висловився щодо запровадження візового режиму між Україною та Росією. Він вважає, що треба розуміти, що після таких дій матиме Україна
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Данілов зазначив, що наразі Російська Федерація дуже агресивно ставиться до України як до держави.
"Вони вважають, що Україна - це штучний проект, який не повинен існувати на карті світу, і роблять для цього все можливе. Це і ситуація з українським Кримом, і ситуація, пов'язана з територією Донецької та Луганської областей", - сказав він.
Також секретар РНБО заявив, що ставив питання з приводу використання слова "Донбас".
"Це прошита подвійним змістом історія, і вони потім можуть і говорять і про "Республіку Донбас" і так далі", - вважає він.
За його словами, підтримувати і використовувати ці наративи у своєму лексиконі - це не зовсім коректна і правильна історія.
"Вводити чи не вводити якісь візові режими? Треба розуміти, що після цих дій ми будемо мати. Ми і так розуміємо, хто до нас їде, кого ми не пускаємо. Хочу сказати, ця інформація досить специфічна, насправді наші прикордонники колосальну кількість людей з тих чи інших причин не пропускають на нашу територію", - зауважив він.
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