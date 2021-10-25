"Треба розуміти, що будемо мати після цього": Данілов щодо запровадження візового режиму з РФ

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Данілов зазначив, що наразі Російська Федерація дуже агресивно ставиться до України як до держави.

"Вони вважають, що Україна - це штучний проект, який не повинен існувати на карті світу, і роблять для цього все можливе. Це і ситуація з українським Кримом, і ситуація, пов'язана з територією Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Також секретар РНБО заявив, що ставив питання з приводу використання слова "Донбас".

"Це прошита подвійним змістом історія, і вони потім можуть і говорять і про "Республіку Донбас" і так далі", - вважає він.

За його словами, підтримувати і використовувати ці наративи у своєму лексиконі - це не зовсім коректна і правильна історія.

"Вводити чи не вводити якісь візові режими? Треба розуміти, що після цих дій ми будемо мати. Ми і так розуміємо, хто до нас їде, кого ми не пускаємо. Хочу сказати, ця інформація досить специфічна, насправді наші прикордонники колосальну кількість людей з тих чи інших причин не пропускають на нашу територію", - зауважив він.

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