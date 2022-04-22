Треба вводити смертну кару. Військовим РФ – розстріл, колаборантам – повішання, - керівник "Металіста 1925"

Про це повідомляє "Футбол 24".



"У мене тільки стаж слідчого становить 17 років. Я бачив чимало крові та смертей. Але щоб так свідомо знущатися і вбивати мирне населення… Вперше у житті я пожалкував, що у нас немає смертної кари. Це при тому, що я є запеклим супротивником цього покарання, адже вважав, що не можна забирати те, що дав Господь. Я не сприймав це покарання, утім зараз вважаю, що для них треба вводити смертну кару. Для військових через розстріл, а відносно колаборантів через повішання. Мені важко про це казати, але лють у мене страшенна", - сказав голова наглядової ради ФК "Металіст 1925" Сергій Стороженко.



До війни "Металіст 1925", який виступає в УПЛ, базувався у Харкові. Після 18 матчів вони займали 10 місце у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу.

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