Треба вводити смертну кару. Військовим РФ – розстріл, колаборантам – повішання, - керівник "Металіста 1925"
Голова наглядової ради харківського "Металіста 1925" Сергій Стороженко впевнений, що в Україні треба вводити смертну кару для російських військових і колаборантів
Про це повідомляє "Футбол 24".
"У мене тільки стаж слідчого становить 17 років. Я бачив чимало крові та смертей. Але щоб так свідомо знущатися і вбивати мирне населення… Вперше у житті я пожалкував, що у нас немає смертної кари. Це при тому, що я є запеклим супротивником цього покарання, адже вважав, що не можна забирати те, що дав Господь. Я не сприймав це покарання, утім зараз вважаю, що для них треба вводити смертну кару. Для військових через розстріл, а відносно колаборантів через повішання. Мені важко про це казати, але лють у мене страшенна", - сказав голова наглядової ради ФК "Металіст 1925" Сергій Стороженко.
До війни "Металіст 1925", який виступає в УПЛ, базувався у Харкові. Після 18 матчів вони займали 10 місце у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу.
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