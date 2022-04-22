Забувайте вже про цього помальованого фейкового патріота, - ексфутболіст "Динамо" Лужний висловився про зрадника Тимощука
Колишній захисник і тренер київського "Динамо" Олег Лужний закликав українців забути про "помальованого фейкового патріота" Анатолія Тимощука
Про це повідомляє SportArena.
Лужний розкритикував Тимощука, який й далі працює у російському "Зеніті" і мовчить про війну.
"Я вас прошу, забувайте вже про цього помальованого фейкового патріота з жовто-синьою пов’язкою на голові. Все показують вчинки, а не розмови і показуха. Такі от "Тимощуки" похапали всі свої гроші і повтікали з України в критичний момент: судді, державні чиновники-корупціонери, олігархи. Сидять і кайфують у Європі, поки у нас йде війна. Після нашої перемоги вам тут не будуть раді. Краще не повертайтесь", – сказав ексфутболіст і тренер "Динамо" Олег Лужний.
- 11 березня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.
- Батько Тимощука вступив до лав територіальної оборони у Луцьку.
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