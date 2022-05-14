Економіст висловив таку думку в етері Еспресо.

"Споживання пального можна було б знизити, якби люди замість власних авто, користувалися громадським транспортом. Але ми бачимо у тому ж Києві, що гром.транспорт суттєво обмежений, його кількість недостатня, тому українці обирають власні авто. Регулювання ціни - це помилка уряду, який нині створює проблему. Зараз уряд діє реактивно й не розв'язує проблему пального стратегічно", - зазначив Несходовський.

Експерт пояснив, що влада повинна була б закликати українців зменшити споживання пального, натомість уряд діє неефективно, тому що встановлює ціну на пальне однакову як на Сході України, так і на Заході, де ситуація різна.

"Обмеження кількості видачі пального до 10 л утворює черги: людина бачить утворення черг і розуміє, що є дефіцит, тому люди заправляють і каністри. Усе пальне, що завозиться, воно й продається. Тож коли влада каже, що частину пального вони не поставляють на АЗС, щоб накопичити, - це не зовсім так. Зараз є багато можливостей, щоб усередині країни зменшити споживання пального - закликати людей утриматися від поїздок, якщо вони не є нагальними. Але влада сконцентрувала увагу, що треба задовольнити відповідний попит, регулює ціну, не розуміючи, що ситуація на Сході країни відрізняється від ситуації на Заході, логістика, наприклад. Але ми встановлюємо одну ціну", - зауважив Несходовський.

В Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби розв'язати проблему уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що постачальники пального не розрахували потенційну кількість клієнтів, що й призвело до браку пального на українських АЗС.

Міністерства інфраструктури України та Польщі домовилися про бездозвільний проїзд для вантажівок, які перевозять пальне.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма повідомив, що Україна створить додатковий стратегічний запас пального на кілька місяців наперед, при чому його неможливо буде знищити.

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