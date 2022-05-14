Треба знизити споживання пального: пересадити людей на громадський транспорт, - економіст Несходовський
Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що в Україні треба знизити споживання пального, а одним із таких кроків є заклик утриматися від поїздок на власних авто та користуватися громадським транспортом, який натомість не працює належним чином
Економіст висловив таку думку в етері Еспресо.
"Споживання пального можна було б знизити, якби люди замість власних авто, користувалися громадським транспортом. Але ми бачимо у тому ж Києві, що гром.транспорт суттєво обмежений, його кількість недостатня, тому українці обирають власні авто. Регулювання ціни - це помилка уряду, який нині створює проблему. Зараз уряд діє реактивно й не розв'язує проблему пального стратегічно", - зазначив Несходовський.
Експерт пояснив, що влада повинна була б закликати українців зменшити споживання пального, натомість уряд діє неефективно, тому що встановлює ціну на пальне однакову як на Сході України, так і на Заході, де ситуація різна.
"Обмеження кількості видачі пального до 10 л утворює черги: людина бачить утворення черг і розуміє, що є дефіцит, тому люди заправляють і каністри. Усе пальне, що завозиться, воно й продається. Тож коли влада каже, що частину пального вони не поставляють на АЗС, щоб накопичити, - це не зовсім так. Зараз є багато можливостей, щоб усередині країни зменшити споживання пального - закликати людей утриматися від поїздок, якщо вони не є нагальними. Але влада сконцентрувала увагу, що треба задовольнити відповідний попит, регулює ціну, не розуміючи, що ситуація на Сході країни відрізняється від ситуації на Заході, логістика, наприклад. Але ми встановлюємо одну ціну", - зауважив Несходовський.
- В Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби розв'язати проблему уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що постачальники пального не розрахували потенційну кількість клієнтів, що й призвело до браку пального на українських АЗС.
- Міністерства інфраструктури України та Польщі домовилися про бездозвільний проїзд для вантажівок, які перевозять пальне.
- Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма повідомив, що Україна створить додатковий стратегічний запас пального на кілька місяців наперед, при чому його неможливо буде знищити.
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