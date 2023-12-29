Тренд чи знущання з тварин: у Китаї власники котів роблять їм "вуха Мікі Мауса" за допомогою пластики

Про це повідомляє South China Morning Post.

Провідні зоозахисники вимагають припинити цю практику через фізичний біль і психологічні страждання, які вона спричиняє.

Ветеринарна клініка в районі Бейбей міста Чунцин на південному заході Китаю рекламує таку процедуру за 40 доларів.

Лю Юндун, декан Міжнародного ветеринарного центру Loving Care в Пекіні, пояснив, що процедура складається з двох частин.

По-перше, процес хірургічного видалення, який вимагає анестезії та займає близько пів години. Другий етап передбачає формування вух у вертикальному положенні, що може зайняти від 20 до 60 днів.

Цей етап займає більше часу і вимагає частого коригування, щоб забезпечити постійне вертикальне положення вух тварини.

Хоча проведення цієї процедури дозволено законом, авторитетні клініки для тварин у великих містах рідко проводять подібні операції домашнім улюбленцям.

"Її рідко проводять у ветеринарних клініках у містах першого рівня, але вона поширена в притулках для собак та розплідниках. Наразі в Китаї немає жодних законодавчих обмежень на цю операцію. Це питання моралі, - вважає Лю. - Як ветеринари, ми дотримуємося принципу добробуту тварин і не виступаємо за такі операції. Колеги, з якими я стикався, негласно виступають проти таких операцій".

Він наголосив, що вплив операції на домашніх тварин передбачає фізичний біль і психологічні страждання, а також ризики, пов'язані з анестезією, яка може призвести до психологічної травми, а також до побічних ефектів.

Чен Юн, ветеринар з клініки для тварин "Шеньчжень Ляньхе", попереджає, що процедура також може призвести до самокалічення серед домашніх улюбленців.

Нова тенденція отримала значний резонанс в Інтернеті від багатьох китайських любителів домашніх тварин, які різко негативно висловились щодо такої процедури, назвавши її "знущанням з тварин".