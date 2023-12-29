Тренд чи знущання з тварин: у Китаї власники котів роблять їм "вуха Мікі Мауса" за допомогою пластики
У Китаї набирає популярності тенденція створення "вух Мікі Мауса" домашнім тваринам за допомогою косметичних операцій, аби зробити їх схожими на мишеня зі знаменитого діснеївського мультфільму. Зоозахисники обурені
Про це повідомляє South China Morning Post.
Провідні зоозахисники вимагають припинити цю практику через фізичний біль і психологічні страждання, які вона спричиняє.
Ветеринарна клініка в районі Бейбей міста Чунцин на південному заході Китаю рекламує таку процедуру за 40 доларів.
Лю Юндун, декан Міжнародного ветеринарного центру Loving Care в Пекіні, пояснив, що процедура складається з двох частин.
По-перше, процес хірургічного видалення, який вимагає анестезії та займає близько пів години. Другий етап передбачає формування вух у вертикальному положенні, що може зайняти від 20 до 60 днів.
Цей етап займає більше часу і вимагає частого коригування, щоб забезпечити постійне вертикальне положення вух тварини.
Хоча проведення цієї процедури дозволено законом, авторитетні клініки для тварин у великих містах рідко проводять подібні операції домашнім улюбленцям.
"Її рідко проводять у ветеринарних клініках у містах першого рівня, але вона поширена в притулках для собак та розплідниках. Наразі в Китаї немає жодних законодавчих обмежень на цю операцію. Це питання моралі, - вважає Лю. - Як ветеринари, ми дотримуємося принципу добробуту тварин і не виступаємо за такі операції. Колеги, з якими я стикався, негласно виступають проти таких операцій".
Він наголосив, що вплив операції на домашніх тварин передбачає фізичний біль і психологічні страждання, а також ризики, пов'язані з анестезією, яка може призвести до психологічної травми, а також до побічних ефектів.
Чен Юн, ветеринар з клініки для тварин "Шеньчжень Ляньхе", попереджає, що процедура також може призвести до самокалічення серед домашніх улюбленців.
Нова тенденція отримала значний резонанс в Інтернеті від багатьох китайських любителів домашніх тварин, які різко негативно висловились щодо такої процедури, назвавши її "знущанням з тварин".
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Австралійські вчені дослідили взаємозв'язок між власниками котів та шизофренією. Згідно з новим дослідженням, наявність кота як домашнього улюбленця може потенційно подвоїти ризик розвитку подібних розладів.
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