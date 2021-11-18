Тренер "Баварії" розповів, як ставиться до невакцинованих футболістів
Головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн зізнався, що однаково ставиться як до щеплених, так і до нещеплених гравців
Bayern & Germany процитував тренера у Twitter.
Півзахисник "Баварії" Йозуа Кімміх, який раніше повідомив, що поки не хоче вакцинуватись, пропустив сьогоднішнє тренування через контакт з людиною, яка могла бути заражена коронавірусом.
"Звичайно, ця тема дратує, всіх дратує. Через добу ми граємо з "Аугсбургом", але про гру поки що ніхто не питав. Всі розмови про COVID-19. Я однаково ставлюся як до щеплених, так і до нещеплених гравців. Для мене вони не кращі і не гірші. Я спілкуюся з ними про те, але здебільшого приділяю увагу спортивним темам. Ось чому я футбольний тренер, а не борець із пандемією", – сказав тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн.
- Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.
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