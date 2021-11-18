Тренер "Баварії" розповів, як ставиться до невакцинованих футболістів

Bayern & Germany процитував тренера у Twitter.



Півзахисник "Баварії" Йозуа Кімміх, який раніше повідомив, що поки не хоче вакцинуватись, пропустив сьогоднішнє тренування через контакт з людиною, яка могла бути заражена коронавірусом.



"Звичайно, ця тема дратує, всіх дратує. Через добу ми граємо з "Аугсбургом", але про гру поки що ніхто не питав. Всі розмови про COVID-19. Я однаково ставлюся як до щеплених, так і до нещеплених гравців. Для мене вони не кращі і не гірші. Я спілкуюся з ними про те, але здебільшого приділяю увагу спортивним темам. Ось чому я футбольний тренер, а не борець із пандемією", – сказав тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн.

Julian Nagelsmann: "Joshua Kimmich has had contact with someone from his environment suspected to be infected with coronavirus. He missed training today as a precaution. We'll know more during the day" pic.twitter.com/V2PZxx1rOV — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 18, 2021