Тренер "Баварії" розповів, яке б місце посіло "Динамо" в чемпіонаті Німеччини

Про це Нагельсманн заявив після перемоги 5:0 над киянами у 2-му турі Ліги чемпіонів у етері Megogo, повідомляє Tribuna.com.

На запитання, яку б динамівці посіли позицію, якби виступали в чемпіонаті Німеччини, головний тренер "Баварії" відповів, що десяту.

"Яке місце "Динамо" зайняло б в чемпіонаті Німеччини? Десяте місце в Бундеслізі. "Динамо" нічим не здивувало. Все, що думали, як буде - так і сталося" - сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що у матчі Ліги чемпіонів з "Баварією" все зіпсував сумнівний пенальті у ворота киян.

Вінгер "Баварії" Лерой Сане заявив, що коли забивав "Динамо" гол ударом з флангу в матчі Ліги чемпіонів, навіть не пробивав по воротах.

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